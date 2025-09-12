Galicia informa cada mes de 120 reacciones adversas a medicamentos

Para ser comercializado, un medicamento debe demostrar a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que presenta «una relación beneficio-riesgo favorable». Sin embargo, la historia no se acaba ahí. Según la Consellería de Sanidade, conocer su «perfil de seguridad» exige un seguimiento «continuo y cuidadoso durante toda su vida» para identificar los efectos adversos que no se detectaron hasta ese momento, «minimizar los riesgos asociados» a su utilización y «garantizar la seguridad» de los pacientes. Una de las vías, la «más eficiente», para reconocer «problemas de seguridad» sería, añade, el sistema de notificación espontánea, que canaliza casi la totalidad de las notificaciones recibidas directamente en el Centro de Farmacovixilancia de Galicia (CFV-Galicia).

Según el informe de 2024, la comunidad gallega aportó a la base de datos Fedra, donde confluyen todas las comunicaciones de esa índole del Estado, 1.456 notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos; una media de 120 al mes. En su mayoría fueron trasladadas por la propia industria. Sin embargo, se registran otras 691 (un 25% más en un año) remitidas por profesionales o pacientes al Centro de Farmacovixilancia de Galicia, de las que la mayor parte encajan en el sistema de notificación espontánea.

Son los profesionales sanitarios —en particular los que trabajan en hospitales y en especial los farmacéuticos— quienes informan más de sospechas de efectos no deseados de tratamientos: concentran el 72% de las comunicaciones espontáneas. El resto proceden, sobre todo, de centros de salud y farmacias, pero en 176 ocasiones fueron los ciudadanos los que informaron.

Sanidade indica que, si bien todas las reacciones adversas a medicamentos (RAM) «son de interés», cobran «especial relevancia las graves, las inesperadas y las asociadas a medicamentos en seguimiento adicional». Sería el caso de un 60,3% de los avisos trasladados al CFV-Galicia, casi un 11% más que las informadas durante 2023. Además, sobre esas notificaciones por consecuencias graves del empleo del fármaco, la Xunta indica que más del 13% no figuraban en la ficha técnica del preparado y que en uno de cada diez casos atañían a fármacos en seguimiento adicional, es decir, de comercialización reciente.

