Galicia vive el verano más caluroso: 21,1º de media
Galicia registró este 2025 el verano climatológico (junio, julio y agosto) más cálido de la serie histórica, iniciada en 1961, con una temperatura media de 21,1 grados, dos grados más de lo habitual en este período, según el informe de MeteoGalicia. Tomando como referencia la media de las temperaturas mínima y máxima, cuyas anomalías fueron 2,3 y 1,7 grados por encima de lo previsto, respectivamente, este período se considera «extremadamente cálido».
En concreto, el mes de junio fue el más cálido desde 1961, con una temperatura media de 20,5 grados (2,8 grados más de lo normal). La temperatura mínima (2,6 grados más) fue también la más cálida de la serie histórica; y la temperatura máxima (3 grados más) supuso el segundo registro más cálido hasta el momento. En julio, la temperatura media fue de 20,9 grados (1,3 grados más) y las medias de las temperaturas mínima y máxima estuvieron también por encima de lo esperado, 1,2 y 1,3 grados respectivamente. En agosto, la temperatura media alcanzó los 21,8 grados, superior en lo normal en 1,9 grados.
