Impulso al uso del gallego en las tres universidades públicas
REDACCIÓN
Santiago
La Consellería de Cultura y las tres universidades públicas gallegas colaboran para poner en marcha una campaña para impulsar el uso de la lengua. El Gobierno autonómico aporta 30.000 euros.
Se trata de la primera acción de este tipo que se desarrolla entre las tres instituciones académicas. Bajo el lema O galego xa é teu, la propuesta trata de llegar a las generaciones más jóvenes, uno de los grupos en los que se pone el foco para impulsar el uso de la lengua y su prestigio en la sociedad, apunta la Xunta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- Una semana para decidirse sobre la AP-9
- Este pueblo a media hora de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Cómo ser ‘profe’ al primer intento
- El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a 30 minutos de A Coruña
- Puente diseña un tren de cercanías para A Coruña, Vigo y otras dos áreas