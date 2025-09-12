Picatoste marca el rumbo del TSXG: independencia, transparencia y más medios

Dos meses después de haber tomado posesión de su cargo como presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, dio ayer el pistoletazo de salida al nuevo año judicial en la comunidad. En su discurso, trazó las líneas maestras de las que serán su mandato: defensa de la independencia judicial, más plazas y plantillas dimensionadas según su carga de trabajo, medios tecnológicos eficaces que permitan trabajar “con rapidez y calidad”, apuesta por la transparencia y una Justicia que sitúe a las personas en el centro de su acción. En la etapa que ahora arranca en el TSXG, Picatoste espera de lograr «una justicia más ágil y cercana, con especial atención a las personas más vulnerables».

«La independencia judicial no es un privilegio, es una garantía para la ciudadanía», sentenció el nuevo presidente del TSXG, al tiempo que reivindicó el papel de los jueces y juezas como servidores públicos sometidos a la ley, cuyas decisiones están sujetas a revisión por instancias superiores, y cuya labor debe estar guiada por la objetividad, la responsabilidad y el respeto al interés general.

Tras dedicar unas palabras para rendir tributo a su antecesor en el cargo, José María Gómez y Díaz-Castroverde — «una inspiración y un estímulo» para él, según dijo— y al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, quien este mes tiene que abandonar el puesto por jubilación forzosa, el nuevo presidente del TSXG se refirió a los colectivos más vulnerables, como las mujeres que sufren violencia de género y los menores en situación de desprotección como prioridad de su mandato.

Picatoste aprovechó el acto para urgir «respuestas» ante «una justicia tensionada». «Galicia necesita más plazas judiciales y plantillas dimensionadas según su carga de trabajo», reclamó, al tiempo que advirtió que «la modernización tecnológica es imprescindible». En el foco, puso «la situación límite» de los juzgados de lo Civil. «No se puede pretender judicializar cada disputa, no todo puede ni debe llegar a los tribunales», concluyó.

El fiscal superior urge un pacto de Estado por la Justicia: «Es necesario e irrenunciable»

Para Fernando Suanzes, el de ayer fue sino el último, uno de los últimos actos públicos como fiscal superior de Galicia, ya que esta semana tendrá que dejar el cargo por jubilación forzosa el próximo día 18. Los nuevos retos de la Justicia y el análisis de la ola de incendios de este verano en Galicia centraron buena parte de su discurso. Tras cuestionar la «insuficiencia estructural» de recursos que acompañan cada reforma de la Justicia en España, Suanzes lamentó que «durante mucho tiempo ha sido y sigue siendo la hermana menor de las grandes políticas del país» por lo que reivindicó como «necesario e irrenunciable» un Pacto de Estado. Ante los «cambios legislativo s de calado y cambios tecnológicos inquietantes, como la irrupción de la IA» que marcarán este nuevo año judicial, el fiscal superior apeló a abordar el futuro con «determinación y responsabilidad».

Suanzes también se refirió a la ola de incendios de este verano con cifras «devastadoras»: 111.000 hectáreas calcinadas en Galicia sobre 400.000 hectáreas en el conjunto del Estado, con ocho personas fallecidas. Ante catástrofe ambiental, pero también el problema jurídico y social que suponen, dijo el fiscal superior, urgió una estrategia integral que combine «justicia penal, educación social, gestión forestal y compromiso comunitario». «Prevención, actuación de la justicia penal y gestión sobre la extinción de los incendios son algunos de los aspectos prioritarios a tener en cuenta y mejorar», añadió.

El cierre de su discurso fue en clave personal ya que este mes culmina una etapa de más de 40 años en la Administración de Justicia: «Hoy al abrir un nuevo año judicial, lo hago con la emoción de quien ha dedicado su vida a este servicio y con la esperanza intacta de que las generaciones que nos siguen lo harán aún mejor».

