Condenada una trama que introducía cocaína por el puerto de Marín

La Audiencia Nacional ha condenado a 10 años de cárcel y 70 millones de euros de multa a nueve integrantes de una organización criminal que introdujo en España más de 1,6 toneladas de cocaína por los puertos de Marín (Pontevedra) y de Valencia. En la sentencia, recogida por Europa Press, la Sala Penal considera a los acusados, en su mayoría neerlandeses, culpables del delito contra la salud pública relacionado con narcotráfico, mientras que absuelve a un décimo acusado por falta de pruebas.

Condena a los acusados, cuyo líder no pudo ser juzgado por encontrarse en rebeldía, por cuatro alijos: dos en el Puerto de Marín de 663 y 156 kilos, en noviembre de 2019 y marzo de 2020, y otros dos en el de Valencia de 601 y 223 kilos, en marzo y mayo de 2020, todos con un valor superior a los 61 millones de euros.

Fue en noviembre de 2019 cuando la Guardia Civil empezó a investigar en Galicia un entramado criminal que de manera «reiterada e ininterrumpida» introducía «enormes cantidades» de droga, «preferentemente cocaína», por distintos puertos y oculta en buques portacontenedores procedentes de Latinoamérica y mezclada con mercancía lícita como plátanos, alubias o piezas de helicóptero.

El tribunal señala que los miembros del entramado criminal quisieron hacer valer sus recursos para entablar contacto con agentes de la Guardia Civil encubiertos y destinados al inicio en el Puerto de Marín, donde iban a atracar los primeros barcos con los contenedores que traían droga.

Según se indica, la organización ofrecía a los agentes pagarles con una parte de la droga introducida o con diferentes cantidades a cambio de sus servicios de facilitación de la logística para las operaciones de narcotráfico.

El tribunal rechaza que los cuatro agentes encubiertos de la Guardia Civil que simularon colaborar con la trama criminal hicieran cualquier conducta irregular, ya que su actuación estaba autorizada por los órganos judiciales correspondientes.

Operativo en Tenerife

Por otra parte, una treintena de personas están en calidad de investigadas en la operación abierta por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en la isla de Tenerife contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales que se inició el pasado miércoles con varias detenciones y el registro de viviendas y despachos de abogados y asesores fiscales en distintas localizaciones de Santa Cruz de Tenerife.

Entre las personas detenidas en el marco de este operativo habría un empresario hostelero, un abogado y un asesor fiscal y hubo detenciones no solo en Santa Cruz de Tenerife, sino también en La Gomera y en Galicia.

La denominada operación Silbo se inició a primeras horas del miércoles con un gran despliegue policial, helicóptero incluido, y conllevó registros en diversos inmuebles de la capital tinerfeña.