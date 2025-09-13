Heridos cuatro jóvenes atropellados por un bus tras la macrofiesta de inicio de curso en Chanteclair

Cuatro jóvenes resultaron heridos esta madrugada después de ser atropellados por un autobús que maniobraba en las proximidades de la discoteca Chanteclair, en el municipio de Pontecesures, donde se celebró una macrofiesta de inicio del curso universitario a la que asistieron unas 3.000 personas.

Por fortuna, ninguno de las víctimas sufrió lesiones de gravedad, sino más bien contusiones, aunque las cuatro personas fueron evacuadas en ambulancia al Hospital de Santiago. Por el momento no se han facilitado ni sus identidades ni sus edades, aunque, según la información recabada por este periódico, los cuatro serían mayores de edad.

Según los datos aportados por el 112 Galicia, el suceso se produjo después de las 06.30 horas de este sábado. Fueron varios particulares los que dieron la voz de alarma y detallaron que varias personas que estaban esperando el autobús habían sido atropelladas por el vehículo cuando realizaba maniobras.

La central de emergencias solicitó la colaboración de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y del GES de Padrón, que se personaron en el lugar del suceso y atendieron a los heridos.

Todo apunta a que los cuatro heridos habían asistido a la macrofiesta celebrada en la discoteca Chanteclair. La celebración, denominada Festival Universitario Salseo XXL, se prolongó durante doce horas, desde las 18.00 horas del viernes hasta las 06.00 de la madrugada del sábado. El aforo del establecimiento se sitúa en 3.500 personas.

El suceso, que afortunadamente se salda sin consecuencias importantes, recuerda el trágico atropello que el pasado 1 de enero acabó con la vida de un joven de 18 años vecino de Sigüeiro (Oroso), arrollado por el autobús en el que debía regresar a casa tras asistir a una fiesta de Nochevieja en la discoteca Dona Dana de Touro.