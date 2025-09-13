Interceptan un alijo de más de 1.500 quilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal

Agentes del Greco Galicia de la Policía Nacional interceptaron en la madrugada de este sábado un alijo de más de 1.500 kilos de cocaína en el municipio coruñés de A Pobra do Caramiñal.

Según fuentes consultadas por Europa Press, la droga fue localizada en tierra, oculta a bordo de un vehículo.

En el operativo, que permanece bajo secreto de las actuaciones, participaron de manera conjunta efectivos de la comisaría de Ribeira y de Vigo.