Investigado un vecino de As Pontes por un incendio forestal de hace tres años
Los hechos ocurrieron en agosto de 2022 en el lugar de O Freixo
La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Ortigueira y agentes ambientales del Distrito I y de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO)investigan a un hombre, vecino de As Pontes, como presunto autor de un delito de incendio forestal en ese municipio hace tres años.
Los hechos ocurrieron a raíz del incendio registrado el día 22 de agosto del año 2022 en la parroquia de O Freixo en el término municipal de As Pontes de García Rodríguez. En el transcurso de la ardua investigación, los agentes constataron que ocurrió de forma intencionada y estaba relacionado con la eliminación de maleza , la regeneración de pastos y las labores para ahuyentar los depredadores del ganado en la zona.
Tras el exhaustivo análisis de la documentación recabada, lograron la identificación del supuesto autor de uno de los incendios, procediendo a su investigación como presunto autor de un delito de incendio forestal.
