La oposición denuncia que se creen «guetos» para los menores migrantes

Tanto el BNG como el PSdeG arremetieron ayer contra la decisión de la Xunta de crear centros específicos para acoger a los menores migrantes no acompañados que el Gobierno va a trasladar a Galicia. Unos centros que para la portavoz de infancia nacionalista, Ariadna Fernández, no son otra cosa que «guetos», denunció, afeado que el PP emplee el sufrimiento de los menores «como arma de confrontación política partidista». «Es indecente e inhumano que la Xunta hable de guetos o trágalas refiriéndose a la llegada de estos niños», lamentó. Además, advirtió que es responsabilidad de la Xunta ofrecer atención y cuidado con todas las garantías a estos niños y niñas «que vienen de situaciones de miseria, escapando de conflictos bélicos, de situaciones de abusos terribles y necesitan ayuda».

Por su parte, la parlamentaria socialista Silvia Longueira atribuyó la negativa de la Xunta y del PPdeG a acoger a estos menores no acompañados a «posturas racistas» y «xenófobas» propios de partidos de extrema derecha.

Asimismo, aseguró que Galicia acogerá como máximo 244 menores entre 2025 y 2026, y no los 317 que sostiene la Xunta, «una cifra muy pequeña frente a la capacidad ordinaria del sistema, que supera por computo objetivo las 800 plazas». «Galicia no puede darles la espalda», aseveró.

La Xunta, por su parte, mantiene que el sistema está colmatado, sin plazas libres, por lo que les buscará un centro específico.