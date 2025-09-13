Los pisos turísticos ganan 4.500 plazas en verano pese al control del Gobierno

Ante la escalada de precios del alquiler tradicional, el Gobierno implantó a principios de este año, cumpliendo la normativa europea, un registro único de las viviendas de uso turístico para garantizar la seguridad y calidad de los alojamientos, promover la competencia leal, evitar el fraude y poner un poco de control en la profusión de esta modalidad vacacional. Todos los alquileres de corta duración deben contar con una «matrícula» para poder ofertarse en plataformas de internet como Airbnb, Booking, Idealista o Fotocasa, que será un número de identificación que proporcionará el Registro de la Propiedad, que se encargará de comprobar que los arrendamientos cumplen con las normativas vigentes y las ordenanzas municipales y licencias, al tiempo que podrán verificar si existe un veto por parte de las comunidades de vecinos.

La medida entró en vigor a principios de año, pero es de obligado cumplimiento desde el pasado día 1 de julio. Pero de lejos de poner coto a este tipo de alquiler, que reporta a los dueños de los inmuebles muchos más ingresos que los de un arrendamiento de larga duración, en Galicia ha provocado lo que parece ser el efecto contrario. Al menos según los datos del Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia, porque en los meses de verano se han sumado a la modalidad de vivienda de uso turístico 640 inmuebles más para llegar ahora a los 28.539, que suponen 4.526 plazas más para alcanzar las 153.759 en total. En junio eran 27.899 viviendas con 149.233 plazas.

Este «despegue» durante el verano, a un ritmo de once pisos vacacionales cada día, ha provocado otro hito. La oferta de alojamiento procedente de las viviendas de uso turístico ya representa la mitad de todo el mercado en la comunidad autónoma. Es el 49,7% del total, que al arrancar septiembre estaba compuesto por 309.406 plazas —los hoteles cuentan con 58.765, que presentan el 19%—. Y esta tendencia de incremento no parece que vaya a cambiar a corto plazo, dado que por el momento no ha mostrado signo alguno de estancamiento.

Queda por ver, en todo caso, cómo impacta, con el paso de los meses, el registro del Ministerio de Vivienda, en el que tienen que estar de alta todos los inmuebles que quieran comercializarse a través de las plataformas. Si no lo están, Airbnb —por ejemplo— ya acordó con el Ministerio de Vivienda retirar a todos los clientes que no dispongan de esta «matrícula».

A 31 de agosto, en Galicia solo estaban registradas en esta ventanilla única del Estado 9.293 viviendas, mientras que a otras 2.583 se le había denegado esta licencia por incumplir alguno de los requisitos. No obstante, se puede operar en el mercado sin estar en este registro nacional, solo que no hay opción de recurrir a las plataformas de internet. El atractivo es muy grande, sobre todo por los ingresos económicos que reporta. Se calcula que por lo menos son el doble que los percibidos por un alquiler tradicional.

El impacto de la ordenanza en la ciudad de A Coruña es todavía tímida. Según el registro de la Xunta, la urbe coruñesa tenía 1.380 pisos turísticos dados de alta, solo 20 más que en agosto.

Aunque son poquísimos los concellos que no disponen de un inmueble de estas características orientado al turismo, la realidad es que están muy concentrados en la franja atlántica y, singularmente, en la provincia de Pontevedra, que aglutina nada menos que el 48% de todos los pisos y plazas registrados en la comunidad. Le sigue A Coruña, con el 44% ;mientras que en Lugo apenas supera el 14% y en Ourense se trata de una actividad poco más que testimonial (menos del 4%).

Pero incluso en la provincia de Pontevedra se da también una concentración interna, con dos ayuntamientos que destacan sobremanera sobre el resto. El de Sanxenxo, con sus 17.116 plazas, acumula el 11% de toda la oferta de esta modalidad de alojamientos. Le sigue Vigo con 11.241 plazas (el 7,3%). El tercero, ya en el ámbito autonómico, es A Coruña (7.788 y el 4,4%), seguido de O Grove (4.447 y el 2,9%), Foz (3.880 y el 2,5%) y Santiago de Compostela (3.690 y el 2,4%).