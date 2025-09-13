La Xunta identifica 870 edificaciones sin uso en la costa que se pueden reutilizar

Una de las primeras acciones a las que se comprometió la Xunta cuando asumió las competencias para gestionar el litoral fue de la elaborar un catálogo con todas las construcciones a pie de mar que merecían algún tipo de protección. De momento, ya se han identificado las edificaciones que se incluirán en ese futuro listado. El presidente, Alfonso Rueda, reveló ayer que serán unos 1.600 los elementos en ese futuro catálogo de bienes de valor cultural en el litoral. De ellos, alrededor de 870 son construcciones que podrán tener nuevos usos compatibles con su conservación, como faros, molinos, hórreos o viejas instalaciones balleneras. Se les brindará una segunda vida para frenar su deterioro.

El análisis para el diseño del futuro catálogo, indicó, se ha desarrollado en tan solo dos meses desde la asunción de las funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral por parte de la Xunta.

Acompañado de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, el presidente visitó la antigua factoría ballenera de Caneliñas, en Cee, naves a las que se podría asignar una nueva actividad. Así, destacó que se trata de la comunidad autónoma con más kilómetros de costa, más de 2.500 kilómetros, y que concentra más del 50% del empleo del sector nacional del mar y aportación alrededor del 5% del PIB gallego, a través de la cadena mar-industria.

La Xunta reivindica que la ley gallega de gestión del litoral, la que permitió el traspaso de las competencias, convirtió Galicia en la primera comunidad en regular con rango legal la totalidad de su costa, ejerciendo desde el pasado 1 de julio su gestión plena y efectiva. Según añadió, este marco normativo supone un punto de partida que dota a Galicia de la capacidad de actuar y planificar el futuro de su litoral, algo que «valía la pena gestionar».

En esta coyuntura, Rueda indicó que el futuro catálogo, «muy heterogéneo», será uno de los primeros frutos de esta nueva etapa. Tras revisar un inventario inicial de más de 450 edificaciones en los 86 ayuntamientos costeros, se completó un estudio exhaustivo que elevó la cifra a más de 1.600 elementos con valor cultural. De ellos, alrededor de 870 son edificaciones que podrán tener nuevos usos compatibles con su conservación.

Expuso que el objetivo es revitalizar estas construcciones para que dejen de «deteriorarse» y de ser ruinas olvidadas, y se transformen, de nuevo, en espacios útiles, generadores de actividad, empleo y orgullo colectivo. El proyecto de decreto del catálogo está ya en tramitación, tras una consulta pública realizada este verano. El próximo paso será someterlo a información pública en octubre con la previsión de aprobarlo antes de que finalice este año.

El presidente avanzó, además, que la Xunta ya está trabajando en la senda que conectará todo el litoral gallego desde Ribadeo hasta A Guarda. En este contexto, ayer se abrió el plazo para que los titulares de establecimientos turísticos situados en municipios costeros de Galicia puedan optar a la línea de ayudas destinada al embellecimiento del litoral gallego. Esta convocatoria cuenta con una partida de 5 millones de euros.