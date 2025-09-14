Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia

Rodeado de valles verdes y montañas que parecen el escenario de un cuento fantástico, se aparece ante nosotros un pueblo medieval que ha sabido conservar su esencia con el paso de los siglos. Sin embargo, pese a su gran encanto, es tan siquiera el más visitado de la comarca lucense de La Mariña Central.

Se trata de un municipio con 3.500 habitantes que puede presumir de ser punto de encuentro de aquellos peregrinos que hacen la ruta del Camino de Santiago del Norte. Además, entre sus calles, una catedral emerge junto con elementos románicos, góticos y barrocos que le aportan una riqueza estética única.

Hoy no visitamos ni Allariz (en la provincia de Orense) ni Combarro (en Pontevedra), sino que viajamos hasta Lugo para descubrir el pueblo medieval que debes visitar: Mondoñedo.

La catedral de Mondoñedo: Patrimonio de la Humanidad

Si tuviéramos que quedarnos tan solo con una de las joyas de este pueblo medieval lucense sería, sin duda, su espectacular catedral. Conocida como la ‘catedral arrodillada’ fue construida en el siglo XIII y a día de hoy presume de ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su arquitectura combina elementos románicos, góticos y barrocos que le imprimen una riqueza estética única. La fachada da la bienvenida al viajero con dos torres imponentes y el gran rosetón inunda de luz natural su interior creando una atmósfera de lo más evocadora.

Dentro de la catedral, el explorador descubrirá diversos tesoros artísticos y una colección de arte sacro que incluye piezas de gran valor histórico, como pinturas y esculturas medievales. Además, alberga un museo catedralicio donde se puede apreciar la evolución artística de la región.

La catedral de Mondoñedo sorprende a los viajeros gracias a sus dimensiones / REVISTA VIAJAR

El casco antiguo de Mondoñedo: un viaje en el tiempo

Caminar por el casco antiguo de Mondoñedo es como hacer un viaje en el tiempo sin necesidad de subirse a bordo de un DeLorean. Sus calles empedradas, edificios de piedra y pequeñas plazoletas están llenas de encanto.

Una de las plazas más emblemáticas es la plaza de la catedral, donde se pueden admirar varios edificios históricos. Encontramos el palacio Episcopal, un edificio renacentista que destaca por su fachada y balcones, así como la estatua de Álvaro Cunqueiro, uno de los personajes más ilustres de Mondoñedo, que se encuentra en un banco de piedra observando la belleza de la fachada occidental de la catedral.

Callejear por Mondoñedo es como viajar en el tiempo / REVISTA VIAJAR

El hospital de San Pablo y San Lázaro: un alto en el Camino de Santiago

Como ya hemos mencionado, Mondoñedo se encuentra en una de las rutas del Camino de Santiago y, por tanto, ha sido a lo largo de la historia un lugar de descanso para los peregrinos. Uno de los enclaves más interesantes es el hospital de San Pablo y San Lázaro, un antiguo hospital fundado en el siglo XIV que daba cobijo a los caminantes que necesitaban descanso y atención médica durante su aventura hacia Santiago de Compostela. Hoy el hospital se ha convertido en casa de cultura, albergando diferentes exposiciones y actividades culturales.

En Mondoñedo también se sorprenderá el viajero con sus fuentes. La más destacada, la fuente vieja, data del siglo XVI y es todo un símbolo para los mindonienses. Su construcción, hecha a modo de balsa, fue asumida por el obispo Diego de Soto con el objetivo de abastecer de agua potable a la población existente. Si la contemplamos, podemos descubrir el escudo Imperial de Carlos I y, a ambos lados en la parte baja, dos escudos del obispo ya mencionado.

La fonte vella de Mondoñedo es una para imprescindible si visitas Mondoñedo / REVISTA VIAJAR

Para golosos: los dulces de Mondoñedo

Ninguna visita a Mondoñedo estaría completa sin probar la famosa tarta de Mondoñedo. Este dulce elaborado a base de almendra, hojaldre y cabello de ángel es toda una tradición que se asocia a la celebración de eventos religiosos y festivos en la región, como la feria de As San Lucas, que tiene lugar cada octubre y es una de las ferias de ganado más antiguas de Europa, con más de 800 años de historia.

Además de la tarta de Mondoñedo, en el pueblo se pueden encontrar otros dulces tradicionales que hacen honor a la rica repostería gallega. Las pequeñas pastelerías y panaderías del casco antiguo son paradas obligatorias para cualquier viajero que desee llevarse el recuerdo más dulce y auténtico de Mondoñedo.

Mondoñedo cuenta con unos 3.500 habitantes / REVISTA VIAJAR

Otra forma de descubrir este pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia es gracias a la ruta circular del agua, que nos lleva por el valle del río Valiñadares, desde Mondoñedo hasta la cueva do Rei Cintolo, una de las joyas geológicas de Galicia. A través de sus 10 kilómetros (que se recorren en algo menos de 4 horas) el viajero podrá descubrir la importancia del agua y del bosque de ribera, disfrutado, además, de la hermosa cascada del Salto de Coro.

En definitiva, Allariz y Combarro siempre merecen una visita, pero en Galicia (y más concretamente en Lugo) hay otros pueblos medievales que son preciosos y no gozan de tanta fama.