Decomisan un alijo de 1.500 kilos de cocaína en A Pobra

Agentes del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional interceptaron en la madrugada de este sábado un alijo de más de 1.500 kilos de cocaína en el municipio de A Pobra do Caramiñal.

La droga se descargó al parecer tras el pinar de A Lombiña. | S. S.

En el operativo, que permanece bajo secreto de las actuaciones, participaron de manera conjunta efectivos de las comisarías de Ribeira y de Vigo. Al parecer, la descarga de la droga podría haber tenido lugar en la playa de Cabío. Concretamente, en la parte posterior del pinar de A Lombiña, en la que hay un pequeño polígono de bateas a escasos metros de la costa.

Se trata de una zona muy poco transitada, sobre todo de noche. Por la estrecha carretera provincial DP-6706 que conecta el arenal de Cabío con la carretera comarcal AC-305 apenas suele haber tráfico de madrugada.

Desde ese punto, otra carretera conduce directamente hacia la autovía de O Barbanza. Fue en torno a las cuatro de la madrugada, en un punto estratégico de ese itinerario, en plena travesía urbana (en las inmediaciones de la gasolinera), donde los narcos se tropezaron de lleno con un fuerte operativo policial del que, sin embargo, lograron escapar.

Según han informado fuentes cercanas a la investigación, los narcos iban en dos vehículos, ambos con remolques. Para poder huir y con el objetivo de obstaculizar la persecución policial, se vieron obligados a sacrificar la droga: el conductor de uno de los vehículos realizó maniobras en zigzag a gran velocidad para forzar el vuelco del remolque, que acabó, en efecto, en medio de la calzada.

Podría haber más droga

En ese remolque transportaban los 1.500 kilos de cocaína decomisados. Sin embargo, no se descarta que en el remolque del otro vehículo hubiese también una gran cantidad de cocaína.

De momento no se han producido detenciones. La investigación, que está bajo secreto, continúa abierta y, al parecer, el operativo policial que tuvo lugar en la madrugada de este sábado se llevó a cabo en el marco de un procedimiento judicializado.

En este sentido, todo apunta a que la Policía Nacional estaba al tanto de que podría tener lugar una descarga de droga en la zona, aunque ello no explicaría por qué no se blindó la carretera provincial para impedir la salida de los narcos desde Cabío.

Participó un helicóptero

En el operativo, que causó una gran sorpresa en A Pobra, participó también un helicóptero de la Policía Nacional, que durante la jornada de ayer estuvo sobrevolando las zonas de A Mirandela y A Tomada.

Asimismo, varios agentes de incógnito realizan tareas de vigilancia en las zonas en las que se produjeron los hechos.

Para avanzar en las pesquisas, los investigadores analizarán ahora las grabaciones de las videocámaras existentes en la zona, tanto las de la gasolinera como las de vigilancia del tráfico que hay en el centro urbano o las existentes en el polígono industrial de A Tomada, punto de paso hacia el acceso a la autovía de O Barbanza.

Análisis de las cámaras

Por supuesto, también las imágenes grabadas por las cámaras del corredor y de los accesos a la autopista podrían contribuir a identificar los vehículos en los que se dieron a la fuga los narcos.

No se descarta, además, que tras esta descarga de cocaína puedan estar los mismos narcos que hace unas semanas habrían intentado introducir otra importante cantidad de droga en la comarca de O Barbanza, en ese caso probablemente por la costa del vecino municipio de Ribeira.