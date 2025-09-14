Detenidos tres colombianos sospechosos de haber participado en la descarga de cocaína de A Pobra

La Policía Local de A Pobra detuvo este sábado a tres hombres de nacionalidad colombiana ante la sospecha de que pudieran haber participado en la descarga de droga decomisada de madrugada en la localidad coruñesa de A Pobra.

Los tres individuos fueron trasladados a dependencias de la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira para ser interrogados.

Los tres individuos fueron detenidos en la zona de Virxe do Monte. / Cedida

Poco antes de las cuatro de la tarde, un particular comunicó a la Policía Local pobrense que había tres personas aparentemente perdidas en la zona de Virxe do Monte, y una patrulla se desplazó de inmediato al lugar.

Los tres portaban mochilas, tenían acento sudamericano y explicaron que eran peregrinos y que se habían perdido. En efecto, el lugar en el que se encontraban está desviado del Camino de Santiago.

Sin embargo, a los agentes les saltaron las alarmas ante varios indicios de sospecha: sus relatos eran incoherentes, tenían los zapatos mojados y embarrados y en el interior de sus mochilas los tres llevaban ropas mojadas y con salitre del agua de mar. No aclararon con coherencia de dónde venían ni qué ruta seguían y no sabían ni en qué localidad se encontraban.

Cuando los agentes descubrieron que no tenían sus pasaportes en regla, contactaron con la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira, recibiendo indicaciones de trasladarlos a esas dependencias.

Los tres fueron trasladados (no opusieron resistencia) con la finalidad de aclarar su situación en la unidad de Extranjería, pero también para ser interrogados como sospechosos de una presunta implicación en la descarga de droga.

De momento se desconoce si los tres hombres están detenidos o no y, en caso afirmativo, qué acusación pesa sobre ellos.

Momento de la detención, que tuvo lugar en la aldea de Virxe do Monte. / Cedida

Por otra parte, durante el visionado de las videocámaras de vigilancia del tráfico instaladas en varios puntos de A Pobra (en el polígono industrial de A Tomada, en el cruce de los semáforos de la calle principal y en las rúas Rafael Calleja y Cinco Calles) la Policía Local identificó un todoterreno que, según sospecha, podría ser uno de los vehículos utilizados por los narcos que lograron fugarse del operativo policial.

El remolque que quedó volcado sobre la travesía de A Pobra con los 1.500 kilos de cocaína está en dependencias de la comisaría ribeirense.

1.500 kilos de cocaína

Cabe recordar que en la madrugada del sábado la Policía Nacional intervino en la travesía de A Pobra un alijo de 1.500 kilos de cocaína procedente de una descarga que se acababa de llevar a cabo en la playa de Cabío.

Los narcos iban en dos vehículos, con sendos remolques y, para poder huir y obstaculizar la persecución policial, realizaron maniobras en zig-zag a gran velocidad con uno de los coches para provocar el vuelco de uno de los remolques, en el que había unos ochenta fardos de cocaína.

Los investigadores no descartan que en el remolque del otro vehículo hubiese también una gran cantidad de droga.