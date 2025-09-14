Monforte acogerá el primer centro específico para menores migrantes

Monforte de Lemos acogerá el primer centro específico para menores migrantes no acompañados. Así lo anunció ayer la conselleira de Política Social, Fabiola García, en una visita al edificio residencial Francisco Suárez que la asociación Prodeme tiene en el municipio, en el que se habilitarán 80 plazas para acoger a estos niños y niñas. Será el primer centro en Galicia en el que solo habrá menores migrantes, ya que hasta la fecha el sistema de acogimiento no diferenciaba entre niños por su procedencia.

En la visita, en la que participaron también el director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, y el gerente de Prodeme, Julio Cortiñas, la conselleira agradeció la colaboración de esta entidad social al tiempo que arremetió contra el Gobierno central por «obligar a la Xunta a hacer lo que no quería, crear centros específicos para menores extranjeros». «Estas son las primeras 80 plazas que la Xunta se ve obligada a crear», indicó, asegurando que el Ejecutivo autonómico continúa buscando posibles localizaciones para los 317 menores que calcula que vendrán —si bien el PSdeG mantiene que serán 244 los niños que llegarán a Galicia entre este año y el próximo—, que acarrearán un coste de 30 millones al año. A esta cifra, además, hay que sumar otros quince menores extranjeros solicitantes de asilo que el Gobierno central debe acoger por orden del Tribunal Supremo y que, según pudo saber la Xunta, también va a trasladar a la comunidad gallega.

En su intervención, la conselleira recordó que la Xunta seguirá recurriendo este reparto ante la Justicia, como ya hizo ante el Tribunal Constitucional, junto a otras diez comunidades autónomas de diferente signo político.