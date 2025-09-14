Un pueblo con playa de la provincia de A Coruña está entre los más baratos para comprar una casa: 645 euros el metro cuadrado

El éxodo rural se está invirtiendo poco a poco. El cambio del campo por la ciudad que tan común se volvió en el siglo XX ha provocado que las ciudades se hayan convertido en espacios sobrehabitados que ya mucha gente quiere alejar de su vida, sobre todo a raíz de la pandemia.

Por suerte para ellos, las nuevas tecnologías han avanzado hasta tal punto que hoy es posible ejercer multitud de profesiones desde un lugar remoto. Con apenas un ordenador y conexión a internet, un trabajador puede llevar a cabo su jornada laboral y eso hace que las ciudades hayan perdido su valor de imprescindible para encontrar un buen empleo.

Precisamente por todo esto es que el valor de los pueblos con playa está al alza no solo en verano, sino todo el año. Levantarte por la mañana, dar un paseo al lado del mar y ponerte luego a trabajar no tiene precio, aunque siempre es mejor que sea menor posible. Si os gusta la costa gallega sin excepción, estáis de enhorabuena, pues hoy os traemos uno de los pueblos con playa en Galicia con menor precio: Camariñas.

Caramariñas, el pueblo con playa más barato para comprar una casa

Camariñas / EP

Según los datos del portal Idealista, el precio del metro cuadrado en el 2023 se situaba en 2.337 euros en A Coruña, en 1.904 en Oleiros o en 1.341 en Sada. Esto obliga a aquellos deseosos de hacerse con un hogar con vistas al mar en propiedad a investigar a fondo si no gozan del mayor de los presupuestos.

Por suerte para ellos, uno de los pueblos con el metro cuadrado más barato de Galicia es Camariñas, una preciosa localidad cuya costa está repleta de playas, como la de Area da Vila o la de Lingude, y que tiene un precio de 645 euros el metro cuadrado.

Sin embargo, su belleza no se encuentra solo en su arenales, sino que cuenta también con puntos de interés como el Faro Vilán, el Museo de Encaje, el cementerio de Los Ingleses, el Foso de los lobos o el Museo del Alemán de Camelle.

Faro Vilán, de Camariñas / ep

Además, se encuentra a menos de una hora y media en coche de grandes urbes como A Coruña o Santiago de Compostela.