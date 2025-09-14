Rescatados tras pillarles la noche haciendo senderismo
Santiago
Varias personas fueron rescatadas tras ser sorprendidas por la noche durante una ruta de senderismo por Carnota (A Coruña), en la zona de O Pindo. Fue el propio grupo el que llamó al 112 sobre las 21.45 horas, explicando que no tenían forma de continuar a oscuras. Acto seguido se habilitó un operativo conformado por la Guardia Civil, el GES de Muros y la Policía Local de Carnota. Dieron con los senderistas poco antes de las tres de la madrugada. Estaban en buen estado y los acompañaron a sus coches.
