El ‘Tafra 3’ se fue al fondo «rapidísimo» tras un abordaje que «nadie se explica»

El pesquero Tafra 3, de capital vigués a través de la armadora Baipesca, se fue a pique en la tarde noche del viernes. El mar se lo tragó con un enorme boquete en su costado de estribor después de haber sido embestido por un buque factoría de 105 metros de eslora, el Right Whale, de pabellón de Gambia pero capital lituano. A bordo viajaban 26 tripulantes, entre los que había un onubense, jefe de máquinas, y dos gallegos: Javier Gestido Piñeiro, de Marín y patrón, y José Manuel Diz García, de Bueu y patrón de costa. «Fue rapidísimo, rapidísimo», explican fuentes próximas a la compañía con base en el puerto de Nuadibú. Al cierre de esta edición todavía se estaban buscando a cinco personas, todas de nacionalidad mauritana. Quiénes recibieron a los 21 supervivientes a su llegada a tierra en la mañana de ayer explican que todavía estaban fuertemente «impresionados» y que no se explicaban qué pudo pasar, ni para que se produjese el impacto ni para que no aparezcan sus compañeros, ya que según el capitán todos se habrían colocado los chalecos salvavidas.

El mayday saltó a las 18.40 horas de Mauritania (20.40 horas en España). El pesquero de casi 35 metros de eslora —el antiguo Playa de Loureiro hasta su exportación al caladero mauritano en el año 2021— se encontraba faenando frente a Noadibú cuando fue abordado por el barco pelágico. El Right Whale se retiró dejando un gran agujero en el costado de estribor del Tafra 3, que tenía cable largado, por lo que su capacidad de reacción era necesariamente muy limitada. Como se aprecia en las imágenes registradas tras el siniestro desde otro pesquero cercano, al poco tiempo empezó a echar humo y a escorarse a babor, momento en el que la tripulación desplegó las balsas salvavidas. El buque desapareció.

Al rescate de los marineros acudieron los también pesqueros Rimbal 5 y Tafra 2, que los recogieron, como también hizo el buque lituano. Los 21 llegaron a Nuadibú, alguno de ellos con heridas leves, por lo que fueron trasladados al hospital. Uno de los heridos era José Manuel Diz García, que según el Consulado de España en Mauritania fue trasladado a un centro médico «por un corte en la cabeza que necesita puntos de sutura». Con el teléfono de la gallega Yuca Otero, dueña del restaurante local Galloufa, Diz pudo llamar a su familia, al igual que hizo su compañero de Marín. Se quedaron en un hotel cercano después para descansar y reponerse del estado de shock.

A tierra los había llevado el Tafra 2, de la misma compañía, que se da la casualidad que también sufrió una colisión este mismo año. Fue en abril, como reportaron los medios locales en su momento, y en aquella ocasión naufragó el Fu Yuan 6076, también con cinco marineros mauritanos desaparecidos.

Información

Respecto al naufragio del viernes, la información trasladada por los guardacostas locales (Garde-Côtes Mauritaniennes) está siendo muy limitada. A Salvamento Marítimo tan solo confirmaron el naufragio, así como la cifra de desaparecidos y supervivientes, y no respondieron a las consultas enviadas de Faro de Vigo, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN. «Es probable que los que faltan estén dentro», explicaron fuentes próximas a la armadora. Barcos de Rimbal y de Tafra buscan por la zona.

Tampoco hubo respuesta a las preguntas enviadas a la empresa dueña del buque factoría de capital lituano, construido en tiempos de la Unión Soviética (en el año 1984) por el astillero Black Sea Shipyard (de Ucrania). Se trata de la firma Ocean Whale Company, con base en Malta, que según muestra en su página web explota seis grandes buques «en las zonas económicas exclusivas de los países de la costa occidental de África (Mauritania, Guinea-Bissau, Angola, Namibia)». La firma es una de las que figuran en los Paradise papers, documentos destapados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) a raíz de datos filtrados sobre paraísos fiscales.

La gran incógnita sigue siendo cómo se pudo producir el abordaje. Según las fuentes consultadas, el pesquero de capital vigués «estaba en maniobra virando el aparejo» y el Right Whale, que ayer ya estaba fondeando frente al puerto mauritano, venía «en navegación libre». «Nadie se lo explica», añaden, especialmente porque se trató de un accidente a plena luz del día, es decir, con buena visibilidad.

Los armadores trabajaban ayer en las tareas de repatriación. Para ello contaban con el apoyo del Consulado, que facilitará los trámites necesarios para el viaje de vuelta a casa, ya que al tener que salir rápido del buque perdieron toda la documentación.

Diz, un veterano de regreso en el sector de la pesca de altura

Todavía con los nervios en el cuerpo, Yolanda Estévez atiende en el exterior de la vivienda familiar del barrio de Trasouto, en Bueu. Hacía sólo tres horas —a las 13.00— que su marido, José Manuel Diz, la había llamado desde Nuadibú para confirmarle que se había hundido su barco, el Tafra 3, y que no la había llamado de noche para no preocuparla más. Solo tenía un corte en la cabeza, por lo que fue atendido en un hospital en donde lo quisieron dejar ingresado, pero como se encontraba bien pidió su alta voluntaria. La llamó desde el restaurante de una mujer gallega, donde suelen comer cuando están en esta ciudad. Ahora solo espera que el martes —que es cuando hay vuelos— pueda regresar. Yolanda no se enteró por ningún cauce oficial del hundimiento, su hijo la había llamado por la mañana, alertado por un naufragio en Mauritania, pero ella no sospechó que fuera el de su marido. En la casa de Trasouto también vive su suegra y Yolanda meditaba cómo decirle lo ocurrido, ya que es su único hijo y vivió la tragedia de haber perdido a su marido en el mar, en el naufragio del Marbel en 1978, cuando su hijo tenía solo once años. Diz tiene 59 años y volvió hace un tiempo a faenar en altura para mejorar su jubilación después de unas tres décadas en la bajura en Bueu y trabajando como buceador. Su mujer asegura que en esta empresa está muy contento, que había partido en junio, aunque en otro de los Tafra, y que en Mauritania se pasó al Tafra 3 con la intención de regresar a casa a finales de septiembre. El viernes había llamado a su mujer, como de costumbre, antes de las tres de la tarde, cuando ella se va a trabajar.

