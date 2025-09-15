El 30% del monte está sin limpiar: de propietarios desconocidos a fallos catastrales

Tras el peor agosto del siglo en cuanto a incendios forestales, la gerente del Servicio Agrario Galego (Seaga) y antigua alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro (1975) explica las tareas de prevención que lleva a cabo esta sociedad en los municipios gallegos. De media, casi el 70% de la superficie de la comunidad está gestionada, indica, una cifra que, si bien revela que «hay que seguir trabajando», no es «tan elevada», y en la que influyen diversos factores, como los propietarios desconocidos, los que no limpian sus fincas o los errores que persisten en el catastro.

El servicio, explica, se encarga de ejecutar el Convenio de gestión de biomasa que tienen la Fegamp y la Medio Rural, del que forman parte más de 280 concellos. «Cuando un Concello está adherido al convenio y tiene su plan de prevención aprobado, puede acogerse a una serie de actuaciones», continúa la gerente de Seaga. «Por un lado, las inspecciones de las fajas secundarias que rodean los núcleos rurales», que detectan aquellas parcelas «sin gestionar», que no «cumplen» con el convenio, según el que «no pueden tener ni eucalipto, ni acacia, ni un matorral que supere el metro de altura». «La inspección empieza a partir del 31 de mayo, fecha hasta la que los propietarios todavía pueden limpiar sus parcelas desde principio de año», indica.

En base a estas inspecciones, que realizan «técnicos específicos para este trabajo» y que solicitan los concellos, en el año 2024 había «un 67,86% de superficie gestionada». Una media que se mantiene desde 2021, cuando se iniciaron estas labores: ese año, por ejemplo, fue de un 66%; y al siguiente, de un 69%. Por lo tanto, continúa Piñeiro, «hablamos de un 32,14% de parcelas que no están gestionadas», señala.

Dentro de este porcentaje, además de los «propietarios desconocidos y los propietarios que no gestionan sus parcelas», se encuentran con «una dificultad muy grande, que es el catastro», indica, que es su fuente de datos y «muchas veces no está actualizado, tanto a nivel de propiedad como cartográfico», con «parcelas que no se corresponden en el terreno con lo que tenemos en plano». Estas «irregularidades», asegura, hay que corregirlas.

A mayores, los concellos «pueden solicitar hasta diez hectáreas de ejecución subsidiaria» gratuita, y «hasta doce kilómetros de limpieza en las vías municipales». Además, en las parroquias priorizadas —en las que hay mayor probabilidad o riesgo de incendios— se ofrece a los propietarios «firmar un contrato directamente con Seaga, por el que todos los años gestionamos su parcela con un precio bonificado por Medio Rural, de 420 euros por hectárea», que es «muy inferior al precio de mercado». En base a los datos de 2024, señala, en torno a un 15% de los propietarios emplean esta herramienta, y la ejecución es de un 97% —los casos en los que no se hace es por problemas de acceso, asegura—. La limpieza de las vías municipales se acomete al 100%.

«Esto nos hizo recapacitar»

«Para mí el convenio es una herramienta fundamental en la prevención. Y los concellos deberían solicitar más actuaciones de esta herramienta, porque para ellos además es totalmente gratuito», asegura Piñeiro. El próximo año, en todo caso, esperan un incremento de trabajo, no solo por los anuncios que hizo el presidente de la Xunta hace unas semanas —que se duplicarían los inspectores y que se asumiría la competencia de ordenación de ejecución en los concellos de menos de 10.000 habitantes para sacarles esta carga de trabajo, entre otros— sino porque «la situación de este verano nos hizo recapacitar a todos». «Muchos alcaldes y alcaldesas están llamando porque quieren participar en estas actuaciones», asegura.