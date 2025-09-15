Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cinco brigadistas heridos en la extinción de un fuego en Barreiros

Presentan lesiones de diversa consideración y anoche se evaluaba su traslado al Chuac

Agencias

Lugo

Cinco brigadistas resultaron heridos cuando participaban en las labores de extinción del incendio que permanecía activo, al cierre de esta edición, en el municipio lucense de Barreiros, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Consellería de Medio Rural.

Las mismas fuentes explicaron que los operarios, todos ellos de entre 24 y 29 años, presentan quemaduras de diferente consideración y que «todos están conscientes».

Por su parte, fuentes sanitarias confirmaron anoche que los cinco heridos estaban siendo atendidos en el Hospital Público de A Mariña y que se estaba «evaluando y planificando su posible traslado» a la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), el único servicio de referencia para grandes quemados de Galicia.

Los cinco heridos son de la brigada helitransportada de Castromaior y trabajaban en el incendio que se declaró a las 16.15 horas de este domingo en la parroquia de San Xusto de Cabarcos, del municipio de Barreiros.

El 061 recibió la alerta pasadas las 18.30 horas y trasladó al lugar una ambulancia asistencial de soporte vital avanzado, cuatro ambulancias de soporte vital básico, así como personal sanitario de los puntos de atención continuada de Ribadeo y de Mondoñedo.

En la extinción del fuego, que al cierre de esta edición había calcinado ya más de 20 hectáreas, y que logró cruzar el cauce del río Masma, se encontraban trabajando dos técnicos, cuatro agentes, nueve brigadas, nueve motobombas, tres palas, así como seis helicópteros y tres aviones durante las horas con luz. Además, hasta el punto se desplazaron los efectivos de la Brif con base en Asturias.

Mientras la A-8 ya había sido reabierta al tráfico, anoche continuaba cortada, desde las 19.41 horas, la carretera nacional N-634 sobre el punto kilométrico 577, a la altura de Vilamar, debido al intenso humo.

