Garzón: «No tengo miedo a la cárcel porque tengo la conciencia tranquila»

En los más de doce años que pasaron desde el fatídico accidente del Alvia en Santiago, al maquinista Francisco José Garzón Amo solo se le escuchó en los minutos posteriores al descarrilamiento y en el juicio, el julio del año pasado, donde acabó condenado a dos años y medio de cárcel por la comisión de 79 delitos de homicidio y 143 de lesiones por imprudencia grave. Todo lo que tuvo que decir el conductor monfortino, que fue poco, lo hizo a través de su abogado. Pero ayer decidió romper su silencio. ¿Por qué ahora? «Lo hago por las víctimas, para que haya justicia. Si ellos consiguen lo que quieren, bendito sea».

Así justificaba su paso al frente en el programa Salvados de La Sexta, donde recordó lo ocurrido y habló de lo que le queda por delante: el posible ingreso en prisión una vez se resuelva su recurso. «No tengo miedo a la cárcel, porque tengo la conciencia muy tranquila», dijo, para añadir: «Mi madre es muy mayor. Si no fuera por mi madre, me da lo mismo».

Garzón recordó que era precisamente su madre la que estaba en la habitación del hospital cuando lo arrestaron. «Me vienen a buscar a la habitación y me ponen las esposas. Le dije a mi madre: desaparece de aquí y déjame a mí solo. Yo no quería que salpicase a nadie», relató.

Durante su estancia en el hospital «nadie se preocupó por mí». Se refiere a las autoridades: ni el delegado del Gobierno ni los príncipes de Asturias —Felipe y Letizia—, que en su visita a los heridos «pasaron por delante y pasaron de largo». Garzón se sintió entonces «un criminal». Y empezó a darse cuenta de lo que le esperaba. «Era yo el culpable. Era todo responsabilidad mía».

No fue la única vez que Garzón se sintió indefenso en todos estos años. Tras el accidente, «yo quería decir la verdad y que se esclareciera todo porque no tenía nada que esconder», pero se encontró de repente sometido a una norme presión mediática. «No me había bajado del Alvia y ya estaba todo en la prensa: nombre , dónde vivía, fotos... ¿Quién filtró todo?», se pregunta. «Iban a buscar un culpable».

Tampoco tardaron en salir audios internos de su conversación con la central tras el descarrilamiento. «Sacaron la grabación que ellos quisieron». Pero ¿quién? «ADIF es el custodio de las grabaciones, no Renfe. ADIF fue quien debió difundirlas al ministerio y el ministerio filtraría lo que le dio al gana», una situación que le provocó al de Monforte «desesperación, impotencia, desprotección...».

Sensaciones todas ellas que fueron minándolo. «Sabes que siempre van a hablar de ti, una y otra vez... Es una muerte en vida porque es recordar lo jodido». Pese a ello, se siente «una persona normal, pero mi vida está marcada», algo que lo lleva a buscar «un perfil bajo» y «tranquilidad».

Por último, insiste en que lo que ocurrió en Angrois en julio de 2013 fue «un accidente». «No deja de ser una accidente por falta de medidas de seguridad que nos protegieran a mí y a las víctimas. Fue por falta de medios, porque los quitaron». Unas víctimas, por cierto, por la que se siente perdonado y por la que desea «que se sepa todo».