Muere una pareja de jóvenes en una salida de vía en O Pino
Los fallecidos son el conductor, un chico de 24 años de Arzúa, y su acompañante, una chica de 25
s. l. c. | s. s.
O Pino/RIbeira
Dos jóvenes vidas quedaron truncadas ayer en la A-54 en un fatídico accidente que ha causado gran consternación en los municipios de O Pino y Arzúa, de donde eran originarias las dos víctimas mortales. Los fallecidos son una chica de 25 años, natural de O Pino, que viajaba en el asiento del copiloto, y su pareja, un chico de 24, nacido en Arzúa, que conducía el vehículo. Ambos viajaban en un Seat Ibiza de color rojo que, en torno a las 14.30 horas, se salió de la vía en la autovía que une Santiago y Lugo cuando circulaba en dirección Arzúa.
