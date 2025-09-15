«No es necesario aumentar las franjas de protección de 50 metros»

Las dificultades para localizar a los propietarios desconocidos y los largos procesos burocráticos para entrar en sus parcelas o poner sanciones son algunos de los impedimentos de la legislación actual, si bien la gerente de Seaga señala la necesidad de emplear todos los recursos disponibles en el convenio de gestión de la biomasa, como la protección a las viviendas aisladas. De este modo, apunta, la franja de protección alrededor de los núcleos puede aumentar exponencialmente.

En Galicia hay un gran problema con las parcelas de propietarios desconocidos. ¿Cómo se actúa en estos casos?

Entramos a limpiar las fincas cuando tenemos un contrato firmado o cuando hay una ejecución subsidiaria por parte del Concello, es decir, cuando hay una orden de ejecución de esas parcelas que no cumplieron después de hacerles la inspección. No entramos directamente sin una comunicación. Si el propietario no es conocido, cuando se hace la inspección y se envían las notificaciones, estas vienen de vuelta porque son certificadas. Entonces se hace una publicación —en el Diario Oficial de Galicia (DOG)— para informar de que estas parcelas fueron notificadas, y después el Concello emite esa orden de ejecución y solicita que se gestione. Para el Concello nunca tienen coste estas actuaciones que hacen dentro del convenio.

Las sanciones son pocas en proporción a las fincas sin limpiar, ¿por qué?

Es un proceso administrativo complejo y muy burocrático. Ahora lo vamos a simplificar para que no tengamos tanta burocracia, en todos los procesos, tanto en la ejecución como para sancionar a las personas que no cumplen con la limpieza de su parcela.

¿Sería positivo aumentar las franjas de protección a 100 metros, como han solicitado algunos partidos?

Desde mí punto de vista, no aportaría demasiado. Aumentar a 100 metros no tiene sentido. Técnicamente, no hace falta, con tener esa franja gestionada es suficiente, pero no se trata solo de limpiar. Hay que gestionar la parcela y hay que poner unos cultivos que eviten desbrozar tan a menudo. Cuando vas a limpiar la primera vez, casi no puedes ni entrar, pero la segunda y la tercera vez ya no es lo mismo, con el paso del tiempo ya se autogestiona la maleza dentro de la parcela. Y ya no hablo de animales u otro tipo de cuidados. Además, hay otra alternativa que sí que me parece muy importante y que muchos de los concellos no están teniendo en cuenta: también damos la opción de proteger las viviendas aisladas. Hay muchos que no las tienen contempladas y eso es un peligro.

¿Qué implicaría la protección de estas viviendas aisladas?

Cuando una vivienda está fuera del núcleo rural, no deja de ser una edificación que también tiene que estar protegida, y dentro del convenio se da la posibilidad de que se haga un perímetro de 50 metros a su alrededor, lo que en algunos casos amplía las franjas de protección de manera brutal.