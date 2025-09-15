Las plataformas tendrán que dar de baja 140 pisos turísticos ilegales en A Coruña

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) notificó 2.640 pisos turísticos ilegales en Galicia a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. 140 de ellos están en la ciudad de A Coruña. Es el tercer municipio más afectado por la revisión estatal, después de Vigo y Sanxenxo, y la primera capital de provincia.

Las 140 viviendas suponen casi el 10% de los pisos que hay actualmente inscritos en el registro de la Xunta. La ordenanza de pisos turísticos entró en vigor a inicios de verano, pero su impacto todavía es tímido. Según dicho registro autonómico, A Coruña tiene dadas de alta 1.380 viviendas de este tipo, solo 20 menos que hace un mes. El récord se alcanzó en junio, con 1.405.

Según informó el Gobierno en un comunicado, estos son pisos que solicitaron el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo obtuvieron por no cumplir los requisitos legales. Ante esto, las plataformas deberán retirar los anuncios de estos inmuebles, que pueden estar comercializándose en varias de ellas a la vez.