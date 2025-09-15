Protesta en Santiago contra la gestión de los incendios

La tragedia medioambiental vivida este verano en Galicia, con más de 100.000 hectáreas reducidas a cenizas durante los meses de julio y agosto, tuvo eco en la mañana de ayer en las calles del centro de Santiago, donde miles de personas marcharon para censurar la política forestal de la Xunta y la gestión del Ejecutivo de Alfonso Rueda durante la crisis incendiaria estival.

Con una enorme pancarta con el lema con el que Galicia se echó a las calles hace veintidós años para condenar la catástrofe del Prestige —Nunca Máis— sobre un fondo en llamas, la manifestación arrancó al filo del mediodía desde la céntrica Alameda al grito de «Goberno que improvisa, é o terrorista», reiteradas exigencias de «dimisión» para Alfonso Rueda y consignas reclamando «xustiza» y «dignidade laboral» para los bomberos que trabajaron a destajo durante la crisis incendiaria.

La marcha, convocada por la plataforma Por un Monte Galego con Futuro, fue secundada principalmente por el BNG y la CIG. Llamativa fue la ausencia del PSdeG, que contraprogramó la manifestación en Santiago con un acto en San Vicente de Leira, en el concello ourensano de Vilamartín de Valdeorras, donde se reunió con vecinos afectados por el fuego. Antes del inicio de la protesta, Belén Rodríguez, portavoz de la plataforma convocante, apuntaba que el objetivo de la protesta era «mostrar a nosa solidariedade coas zonas afectadas e reclamar un monte galego vivo e con futuro».

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, señalaba que la «catástrofe» vivida este verano «ten responsables políticos». En opinión de la líder de la oposición, es «falso» que la ola incendiaria no se pudiera prevenir, ya que «persoas expertas e científicas levaban anos advertindo que unha cousa así podía pasar». Una actitud «temeraria e neglixente», que, en opinión de Pontón, la Xunta mantiene una vez finalizada la crisis «ao dicir que non vai cambiar absolutamente nada trala vaga de incendios máis grave do século en Galicia».

Ya en la Praza da Quintana, donde concluyó la manifestación, un destacamento de bomberos forestales que marchaba al final de la protesta fue recibido con vítores y aplausos. Allí, el escritor Suso de Toro, una representante de los bomberos, personas afectadas, asociaciones vecinales de Valdeorras y voluntarios en la extinción de los incendios dieron lectura a un manifiesto en el que calificaron la catástrofe como un «Prestige de interior» y criticaron que «o señor Alfonso Rueda, pedía medios ao Estado español, entanto tiña 190 prazas sen cubrir».

«¿Van a recibir ayudas todas las personas y todos los sectores afectados? Eso es lo que exigimos», resaltó Besteiro.

Besteiro afea la «improvisación» de la Xunta en las ayudas a los afectados

El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, acusó ayer al Ejecutivo que dirige Alfonso Rueda de «improvisación» y «falta de previsión» tras los incendios que este verano afectaron a la comunidad, asegurando que «lo grave es que seguimos sin saber cuánto dinero va a aportar la Xunta». «No hubo prevención, no hubo coordinación. Ahora tampoco hay planificación presupuestaria», aseveró el líder del PSdeG desde la parroquia ourensana de San Vicente de Leira, en donde se reunió con los vecinos afectados por los fuegos, en la misma jornada en la que Santiago acogía una manifestación secundada por el Bloque Nacionalista Galego.