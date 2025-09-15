Tres detenidos por la descarga de un alijo de droga en A Pobra

La Policía Local de A Pobra do Caramiñal detuvo este sábado a tres hombres de nacionalidad colombiana ante la sospecha de que pudieran haber participado en la descarga de droga decomisada de madrugada en la localidad. Los tres individuos fueron trasladados a dependencias de la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira para ser interrogados.

Poco antes de las cuatro de la tarde, un particular comunicó a la Policía Local pobrense que había tres personas aparentemente perdidas en la zona de Virxe do Monte, y una patrulla se desplazó de inmediato al lugar. Los tres portaban mochilas, tenían acento sudamericano y explicaron que eran peregrinos y que se habían perdido. En efecto, el lugar en el que se encontraban está desviado del Camino de Santiago.

Sin embargo, a los agentes les saltaron las alarmas ante varios indicios de sospecha: sus relatos eran incoherentes, tenían los zapatos mojados y embarrados y en el interior de sus mochilas los tres llevaban ropas mojadas y con salitre del agua de mar. Tampoco aclararon con coherencia de dónde venían ni qué ruta seguían y no sabían ni en qué localidad se encontraban. Cuando los agentes descubrieron que no tenían sus pasaportes en regla, contactaron con la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira, recibiendo indicaciones de trasladarlos a esas dependencias.Los tres fueron trasladados (no opusieron resistencia) con la finalidad de aclarar su situación en la unidad de Extranjería, pero también para ser interrogados como sospechosos de una presunta implicación en la descarga de droga.

De momento se desconoce si los tres hombres siguen detenidos o no y, en caso afirmativo, qué acusación pesa sobre ellos.

Por otra parte, durante el visionado de las imágenes de las videocámaras de vigilancia del tráfico instaladas en varios puntos de A Pobra do Caramiñal (en el polígono industrial de A Tomada, en el cruce de los semáforos de la calle principal y en las rúas Rafael Calleja y Cinco Calles) la Policía Local identificó un todoterreno que, según sospecha, podría ser uno de los vehículos utilizados por los narcos que lograron fugarse del operativo policial.