El alijo de 3.600 kilos de cocaína llegó en narcosubmarino a la ría de Arousa

En el operativo que tuvo lugar en la madrugada del pasado sábado en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal, en la ría de Arousa, fueron intervenidos unos 1.500 kilos de cocaína que iban a bordo del remolque de uno de los dos vehículos en los que los narcos lograron escapar de la Policía Nacional en la travesía pobrense y que tuvieron que dejar atrás para huir. Pero desde el principio se sospechaba que en el remolque del otro vehículo podría haber también otra gran cantidad de droga. Los investigadores estaban en lo cierto, y la Policía Local de A Pobra cantó bingo en la tarde del domingo.

Una patrulla de la Policía Local de dicho municipio localizó a las ocho de la tarde de este domingo otros 85 fardos de cocaína de aproximadamente 25 kilos cada uno (en total, unos 2.125 kilos), ocultos en un solar abandonado del rural, que se suman a los 1.500 kilos decomisados el sábado.

Los tres hombres de nacionalidad colombiana que fueron detenidos el sábado por la tarde en la aldea pobrense de Virxe do Monte como sospechosos de haber participado en la descarga de la droga permanecen en la comisaría de la Policía Nacional de Ribeira, que lleva a cabo la investigación, junto a la de Vigo, y pasarán hoy martes a disposición del Juzgado de Muros, que la dirige.

Al parecer, los tres detenidos podrían haber llegado a bordo de un narcosubmarino desde el que supuestamente descargaron la droga en la playa de Cabío en la madrugada del sábado. El hallazgo se produjo tras la información proporcionada por la Policía Nacional, que informó de la existencia de un posible segundo alijo. Los agentes municipales realizaron una inspección perimetral por las zonas en las que este podría encontrarse y, finalmente, lo localizaron. Así pues, en total, entre la droga interceptada en la madrugada del sábado y la encontrada este domingo son aproximadamente más de 3.600 los kilos de cocaína incautados.

Con todo, la investigación continúa abierta, y la Policía Nacional no descarta nuevas detenciones. De hecho, está ya tras la pista de los narcos que lograron huir el sábado del operativo desplegado en la travesía pobrense y que, para obstaculizar la persecución, realizaron maniobras en zigzag a gran velocidad con uno de los vehículos para provocar el vuelco del remolque en el que transportaban parte de la droga descargada horas antes en la playa de Cabío, tras el pinar de A Lombiña.

En este sentido, como ya informó este diario, tras el visionado de las videocámaras de vigilancia del tráfico instaladas en varios puntos de la localidad, la Policía Local pobrense tiene identificada la matrícula de un todoterreno que, supuestamente, podría ser uno de los vehículos en los que los narcos se dieron a la fuga.