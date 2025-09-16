El BNG pide una investigación sobre la actividad incendiaria
Santiago
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, anunció ayer que pedirán una comisión de investigación sobre la ola de incendios que asoló Galicia en agosto en el próximo Pleno y denunció la «negligencia» e «incompetencia» que, cree, mostró la Xunta, «incapaz de proteger el medio rural y tomar medidas eficaces en la lucha contra los incendios». «Queremos saber por qué mientras ardía Galicia, Rueda estaba en los toros, por qué hay menos medios para apagar los incendios que hace 16 años, por qué hubo descoordinación y caos en la dirección del dispositivo, por qué había 300 plazas sin cubrir en medio de la ola de incendios o por qué había motobombas paradas mientras muchas aldeas no tenían medios», alega.
