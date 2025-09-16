Los concellos que usan servicios autonómicos de seguridad en la red se cuadruplican en un año

Más de un tercio de los concellos de la comunidad, además de las cuatro diputaciones provinciales, utilizan los sistemas de monitorización de los servicios en internet proporcionados por el Ejecutivo gallego. Son un total de 109, una cifra que creció de manera exponencial, multiplicándose por cuatro en el último año.

En los primeros seis meses de este año, la Xunta reportó, según detalló ayer el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, las entidades locales casi 2.000 alertas por posibles fraudes, como credenciales robadas o webs falsas. A lo largo del pasado año, este servicio de la Xunta logró identificar más de 3.600 alertas, según un informe que la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) remitió al Gobierno autonómico.

Estas herramientas para identificar y calificar riesgos en la red permiten el control de la actividad de 170 direcciones IP y 252 dominios. Los servicios autonómicos procesan diariamente más de 700 millones de eventos informáticos en ayuntamientos y diputaciones. En la primera mitad de este año, se habían gestionado 8.500 alertas o intentos de ataque.

Asimismo, desde 2022, la Xunta realizó 172 auditorías técnicas sobre ciberseguridad en diputaciones y ayuntamientos, y puso a su disposición 6.000 licencias de una plataforma de protección avanzada.

«El plan de protección de las entidades locales es un ejercicio de visión estratégica, solidaridad institucional y optimización de esfuerzos», recalcó ayer el mandatario gallego.