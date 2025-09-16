Graves los cinco brigadistas heridos en el fuego de Barreiros

Los vecinos de las aldeas de la parroquia de San Xurxo de Cabarcos, en el municipio lucense de Barreiros, vivieron horas de incertidumbre debido al incendio forestal que afectó al ayuntamiento y que la Consellería do Medio Rural dio ayer por estabilizado tras calcinar 80 hectáreas, conforme a estimaciones provisionales. Las llamas, que provocaron cortes en la Autovía del Cantábrico y en la N-634, llegaron a estar «muy cerca» de viviendas y de una explotación agropecuaria, que finalmente no se vieron afectadas, como indicó la alcaldesa de Barreiros, Ana Ermida (BNG), gracias a la acción de los efectivos de extinción y a la climatología. No obstante, sí hubo que lamentar daños personales: cinco brigadistas, de entre 24 y 29 años, resultaron heridos cuando participaban en el dispositivo de extinción y ayer permanecían hospitalizados y con pronóstico grave, según informaron desde el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, en cuya Unidad de Quemados fueron ingresados por quemaduras en segundo grado.

Según trascendió, fue el domingo por la tarde cuando las llamas envolvieron a los brigadistas heridos, pertenecientes a la brigada helitransportada de Castromaior, que se vieron atrapados tras un cambio de viento. Pudieron ser evacuados por efectivos de los Bomberos de Barreiros y por la Guardia Civil.

Los trabajadores, trasladados en primera instancia al hospital más cercano, el Hospital Público da Mariña, fueron derivados a la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac). El brigadista más afectado, de 24 años, tiene quemaduras de segundo grado en la cuarta parte de su cuerpo e intoxicación por inhalación de humo. A otro de los profesionales ingresados, de 25 años, las quemaduras le afectan al 15 por ciento de su cuerpo. La afección es del 10% en otro brigadista, de 24 años. Los otros dos bomberos tienen, respectivamente, 29 y 27 años y una afección del 8% y del 5%.

La Consellería do Medio Rural dio ayer a las 10.29 horas el fuego por estabilizado tras calcinar 80 hectáreas y casi 20 horas después de su inicio, a las 16.14 del domingo. En un primer momento la Xunta movilizó a técnicos, 4 agentes, 9 brigadas, 9 motobombas, 3 palas, 6 helicópteros y 3 aviones, pero en el parte más reciente la cifra de efectivos acumulados llegaba ya a 4 técnicos, 24 agentes, 32 brigadas, 28 motobombas, 4 palas, 2 unidades técnicas de apoyo y 7 helicópteros.

La tarea no fue fácil. Vecinos de la zona de A Rexa explicaron a Efe que los medios tuvieron que emplearse a fondo durante la noche para proteger las casas. De hecho, en torno a una decena de residentes fueron desalojados de sus viviendas «por precaución», pero pudieron dormir en sus casas, tal como explicó la regidora Ana Ermida. Esta comentó que las brigadas no pararon de noche abriendo zanjas para evitar que el fuego, que se extendió con rapidez entre los eucaliptos de la zona, progresase, «hasta que la llegada de la lluvia ayudó a estabilizar la situación». Ermida agradeció el esfuerzo y les deseó una pronta recuperación a los cinco brigadistas «gravemente heridos».

No son los únicos efectivos que han sufrido el efecto de las llamas en los dispositivos de extinción: tres brigadistas y un bombero resultaron también heridos el pasado 12 de agosto en el incendio de Oímbra (Ourense). Dos de ellos siguen ingresados en el Chuac: el de 18 años, con quemaduras de tercer grado en el 40% de su cuerpo, sigue con pronóstico grave, y el bombero de 46, con un 10% del cuerpo afectado por quemaduras de segundo grado, evoluciona favorablemente, según el hospital. Otro gallego, afincado en Soria, falleció el 17 de agosto en León.