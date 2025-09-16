Investigadas tres personas por extorsionar a empresarios de Boiro
Reclamaban a uno de ellos una supuesta deuda superior a los 100.000 euros
EFE
La Guardia Civil, en el marco de la Operación FOELKA, ha investigado a tres personas en las provincias de Cádiz, Sevilla y las Islas Baleares, acusadas de delitos de extorsión, lesiones, amenazas y daños a empresarios de la zona de Boiro.
La investigación, que logró desarticular un plan premeditado que afectaba a empresarios de la zona de Boiro, se inició en diciembre de 2024, tras la denuncia de un vecino de la localidad, según informa el Instituto Armado.
La víctima, un empresario local, estaba siendo extorsionada para reclamarle una supuesta deuda superior a los 100.000 euros. Las pesquisas revelaron que uno de los investigados, considerado el autor intelectual, habría contratado a otras dos personas. Estas, se habrían desplazado desde la provincia de Cádiz hasta A Coruña para llevar a cabo las amenazas. Durante estos actos, se produjeron varios episodios de violencia, que resultaron en lesiones a la víctima y daños a su vehículo.
Además, la Guardia Civil descubrió que los mismos individuos también habrían amenazado y extorsionado a la hija de un segundo empresario de la zona. Ante el temor a represalias, la víctima llegó a realizar varios pagos bajo coacción.
La colaboración entre los Equipos Territoriales de Policía Judicial de Chiclana de la Frontera (Cádiz), Utrera (Sevilla) y Manacor (Islas Baleares) fue clave para el éxito de la operación. La investigación ha sido dirigida por la Sección Única Tribunal Instancia Plaza 2 de Ribeira.
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- Muere una pareja de jóvenes en una salida de vía en O Pino
- El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
- Mueren dos jóvenes en una salida de vía en la A-54 en O Pino
- La fragata ‘Bonifaz’ inaugura «una clase de buques llamada a ser la punta lanza»
- La Infanta Elena, Irene Urdangarin... Don Juan Carlos se reúne con su familia en Sanxenxo