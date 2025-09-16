La ola de incendios retrasará el envío a la UE del informe sobre la situación del lobo
El documento quiere incluir la incidencia de los incendios sobre la especie
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, explicó ayer que los datos sobre el lobo están siendo actualizados de nuevo para comprobar el impacto, a su juicio «no menor», que hayan podido tener en su población los incendios de agosto y por ello se pedirá otro aplazamiento a la Comisión Europea.
Morán recordó que España ya había pedido un aplazamiento para remitirle el informe sexenal sobre la especie tras dos recursos de inconstitucionalidad respecto a la aprobación de la Ley de Desperdicio del Inventario, que en la práctica permite la caza del lobo al norte del río Duero.
Añadió que a esa la sucedieron otras cuestiones, como los incendios de agosto, siendo Galicia, Castilla y León y Asturias, donde se asienta la mayor población, las zonas más afectadas. Por eso defiende que a la Comisión Europea hay que darle los datos lo más actualizados posibles y es en eso en lo que están trabajando en estos momentos, explicó.
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- Muere una pareja de jóvenes en una salida de vía en O Pino
- El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
- Mueren dos jóvenes en una salida de vía en la A-54 en O Pino
- La fragata ‘Bonifaz’ inaugura «una clase de buques llamada a ser la punta lanza»
- La Infanta Elena, Irene Urdangarin... Don Juan Carlos se reúne con su familia en Sanxenxo