El ‘Tafra 3’ no tuvo tiempo de desplegar las balsas tras la fuerte embestida

El Right Whale es un buque factoría de diseño soviético. Tomó forma en 1984, cuando la caída del Telón de Acero era más un deseo de Occidente que un hecho factible a corto plazo o con una fecha previsible. Es un pesquero de la clase Pulkovskiy Meridian, con capacidad para la transformación a bordo de entre 120 y 150 toneladas diarias de especies pelágicas. De todo tipo, todo vale: sardina, jurel, caballa… El barco que este viernes se llevó por delante al Tafra 3 no es una rara avis: se construyeron más de cien arrastreros de la misma clase, en lo que hoy es Rusia, Ucrania o Bulgaria, muchos de los cuales continúan operativos en aguas de Mauritania, Namibia o Sudáfrica, casi siempre bajo pabellones africanos. Este Right Whale es un gigante con catres a bordo para 94 personas. Y, sobre todo, con 5.720 toneladas de desplazamiento. Un animal desbocado que, a las 20.04 horas (de España) del día 12, atropelló al pequeño pesquero con capital gallego, cuando navegaba a entre diez y 15 nudos de velocidad. Como demuestra el vídeo de la colisión filmado desde el barco de capital lituano, no había malas condiciones de visibilidad, ni mala mar, ni viento.

«No tuvieron tiempo para desplegar las balsas», apuntan a este diario fuentes próximas a los supervivientes gallegos. El golpe fue tan brutal, con el Tafra 3 siendo arrastrado durante aproximadamente un minuto, que los marineros apenas pudieron ponerse los chalecos salvavidas. Porque las tres balsas que salieron a flote en las prácticamente mansas aguas mauritanas lo hicieron gracias a la zafa hidrostática. Se trata de un dispositivo que, como la radiobaliza —también tiene un sistema manual—, se activa bajo presión, cuando el buque ha escorado ya fatalmente y empieza a desaparecer bajo el mar. Las mismas fuentes calculan que el pesquero, de menos de 35 metros de eslora, desapareció proa al sol en 15 minutos como máximo después de la embestida. No se activó el botón distressed, como constatan desde los buques que estaban operando en la zona. Pero es que no lo hizo ni siquiera el Right Whale, de capital lituano, cuyo capitán, de nacionalidad rusa, permanece detenido por las autoridades del país. Tampoco, de acuerdo al testimonio de estos patrones, hubo señal de la radiobaliza. Fue el patrón del Tafra 3, Javier Gestido, quien pudo dar la alarma a través de su teléfono. Y fue él quien tuvo que voltear una de las balsas, que salió a flote del revés. El otro marinero gallego a bordo, José Manuel Diz, sufrió un corte en la cabeza en el siniestro, por el que tuvo que recibir puntos de sutura en un hospital a su llegada a puerto.