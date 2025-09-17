Más de 35.000 jóvenes suman un ciclo de grado medio a estudios superiores

Si casi cien mil gallegos de 15 a 34 años arrojaron la toalla y plantaron algún tipo de estudio de carácter oficial por no ser de su interés, no ajustarse a sus necesidades formativas o por considerarlo muy difícil, la cara B la constituyen aquellos que se forman y que incluso lo hacen por partida doble: no solo han culminado estudios superiores, sino que además en su historial figuran también otros de orientación profesional. En Galicia alrededor de 35.400 jóvenes ha apostado por cubrir todos los frentes y, aparte de la carrera universitaria o de un grado superior de Formación Profesional, cuentan con un ciclo de grado medio en su currículo.

Así lo revela el Instituto Nacional de Estadística (INE) en un informe específico sobre jóvenes en el mercado laboral con datos relativos a 2024. El documento recoge cómo, en general, el 22,1% de la población con edades de entre 15 y 34 años «con estudios superiores obtuvo, además, una titulación de una enseñanza profesional de grado medio».

El porcentaje es similar en el caso de Galicia, donde ascienden a un 21,2 por ciento de jóvenes los que, aparte de haber finalizado estudios superiores, han obtenido alguna titulación de una enseñanza de formación profesional de grado medio o similares, indican en el INE. Traducido a números absolutos, suponen 35.400.

Explicar las razones de esa doble formación es «complejo» porque, de entrada, «depende mucho del sector profesional». Así lo señala la profesora de la Universidade da Coruña (UDC) Laura Rego, del departamento de Pedagogía y Didáctica de la institución y coautora, entre otros trabajos, de una investigación sobre las motivaciones del alumnado para elegir un ciclo de FP, encabezadas por la creencia de que la titulación elegida tiene «más salidas» que otras, seguida de motivos de índole vocacional.

La docente de la UDC sostiene que hay otras variables que influirían en el fenómeno, desde quienes recurren a la FP para forjarse un perfil «más híbrido, más técnico», lo que «a priori», concede, «enriquece el currículum» de quien ya cuenta con una formación universitaria —unos estudios que van «más allá» de la función de formar para una profesión, destaca—, a quienes «a lo mejor buscan una inserción más rápida en el mercado laboral»

Al año de finalizar los estudios, y con datos del Gobierno para Galicia, aunque para cohortes diferentes, la tasa de afiliación media a la Seguridad Social es del 41,3% para titulados en ciclos de grado medio, del 52,1% para los de grado superior y del 43,1% en los universitarios. Pero estos sacan mucha ventaja al cuarto año.

El de la inserción es uno de los argumentos que repite la Consellería de Educación cuando alude a la FP, una enseñanza que ha dejado de verse como el patito feo para codearse con las más deseadas en ciertos ciclos, pero superiores, como pueden ser los de Sanidad. Cada curso Galicia oferta más plazas y hay más demanda, un éxito en el que también influye, apunta Rego, «una apuesta» por estas enseñanzas desde las instituciones educativas y sectores empresariales que se concreta en «diferentes alternativas y flexibilidad» en el modelo, como la enseñanza a distancia o la formación modular, lo que podría favorecer, concede, el recurso a la FP como vía de reciclaje profesional.

Para Rego, que la FP esté de moda tiene luces y sombras. Es positivo, alega, porque «dignifica enseñanzas tradicionalmente denostadas orientadas a alumnado con peor rendimiento». No obstante, cuestiona que a veces se la compare a la universidad cuando «deberían» ser estudios «complementarios». «En un currículum vital gana que tengas ambos estudios, una visión si se quiere más teórica, más global y universal, y una más técnica y cotidiana de un sector específico», aduce. En Galicia hay numerosos ejemplos de estudiantes que van de FP a la universidad o al revés.

El Gobierno impulsa dos centros «referentes» de FP en Galicia con 200.000 euros

El Consejo de Ministros aprobó ayer, a propuesta del Ministerio de Educación, la concesión directa de 7,4 millones de euros en subvenciones para seguir impulsando la red de Centros de Referencia Nacional (CRN) de FP de todo el Estado para que desarrollen las actuaciones previstas en sus planes de trabajo para 2025. De ese montante, un total de 200.000 euros se destinan a Galicia, a los dos Centros de Referencia Nacional que posee la comunidad, ambos ubicados en la provincia de Pontevedra: el CRN de Acuicultura y Buceo, en la Illa de Arousa, y el CRN de Pesca y Navegación, en Vigo. Los CRN son centros punteros que, según explica el departamento que dirige Pilar Alegría, se distinguen por «programar y ejecutar actuaciones de carácter innovador, experimental y formativo, de modo que sirvan de referente al conjunto del Sistema de Formación Profesional». De ahí, argumenta, que el funcionamiento de estos centros y las actuaciones previstas en sus planes de trabajo tengan un «destacado interés público y económico».

