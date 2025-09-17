El buque factoría aceleró a hasta 6,2 nudos tras arrollar al ‘Tafra’

El número IMO (de International Maritime Organization) de un barco está compuesto de siete dígitos. Es como su DNI: no cambia, con independencia de si muda de propietario o bandera, hasta que se desguaza o se da de baja por un siniestro. Por eso el buque factoría Right Whale ha sido siempre IMO 8228543 desde su construcción, cuando fue ruso bajo el nombre Pyotr Shafranov, cuando se llamó Coral o, ya con su denominación actual, cuando se mudó a Gambia tras haber testado otros pabellones de conveniencia como el georgiano o el camerunés.

No trabaja solo en aguas mauritanas porque, sin ir más lejos, tiene hermanos gemelos en el mismo caladero. Sin excepción, su rastro se puede comprobar a través del sistema de posicionamiento AIS. A menos que lo apaguen, claro. Y este periódico ha accedido al del Right Whale, que el pasado viernes se llevó por delante al pesquero con capital gallego Tafra 3, con el resultado de cinco desaparecidos —de 26 tripulantes— y la pérdida total de la embarcación.

En la tarde del siniestro, el Right Whale navegó a entre 4,7 y 5,5 nudos de velocidad, en una zona que tenía como máximo 58 metros de profundidad (31,7 brazas). El abordaje se produjo a las 20:05 horas españolas y 18:05 horas UTC, que es el mismo huso horario de Mauritania. Coincide este instante con un abrupto descenso de velocidad del buque de pabellón de Lituania, hasta los 1,8 nudos. Pero inmediatamente después la elevó de manera drástica, hasta los 6,3 nudos, y mantuvo una marcha superior a los 4 nudos durante casi dos horas. Global Fishing Watch ubica el instante en el que el Right Whale se habría sumado al dispositivo de búsqueda de desaparecidos a en torno a las 20:55 horas UTC, casi tres horas después del abordaje.

Suscríbete para seguir leyendo