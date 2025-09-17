Cae una red de estafa por 'phishing' tras la denuncia de una mujer en Carballo

La Guardia Civil ha desarticulado, tras la denuncia de una mujer en Carballo, una red criminal dedicada a ciberestafas a través del método 'phishing' tras investigar a siete personas e identificar a otra cuatro como testigos. La investigación, coordinada por el Equipo @Coruña en colaboración con las unidades de Policía Judicial de Almería, Barcelona, Guadalajara, Castellón, Valencia y Zaragoza, ha permitido esclarecer la estafa de 4.100 euros a una persona que se encontraba de vacaciones en Carballo (A Coruña).

El instituto armado ha explicado que las pesquisas se iniciaron tras la denuncia de una mujer que, durante sus vacaciones, recibió múltiples notificaciones de cargos fraudulentos en su tarjeta bancaria. En total, se efectuaron 59 cargos no autorizados, que sumaban más de 4.100 euros.

Tras un rastreo digital, determinó que los estafadores habían utilizado la técnica del 'phishing' para introducir un malware en el teléfono móvil de la víctima. Este software malicioso permitió a los delincuentes robar los datos de su tarjeta bancaria, que posteriormente fueron vendidos en canales privados de mensajería.

Los compradores de esta información ilícita crearon cuentas de cliente falsas en diversas tiendas online para adquirir productos y pagar servicios, cargando los importes a la tarjeta de la víctima.

La actuación de los agentes del puesto de la Guardia Civil de Carballo, junto con el trabajo del Equipo @Coruña, permitió recuperar la parte del dinero estafado.

Si bien la operación ha logrado identificar a varios implicados, la investigación continua abierta para localizar a todos los responsables de los cargos efectuados.