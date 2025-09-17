Cinco encapuchados fuerzan una nave en Negreira y roban el coche de Protección Civil
REDACCIÓN
Santiago
Una nave que el Concello de Negreira tiene en un polígono empresarial fue asaltada por cinco encapuchados la madrugada del lunes al martes que robaron el vehículo pick up de la Agrupación de Protección Civil en la citada localidad coruñesa, más un remolque cargado de material, herramientas, cable y útiles variados. Esta camioneta es muy utilizada por los voluntarios para sus labores diarias y el control de actos masivos.
El robo quedó registrado por las cámaras de vigilancia, en cuyas grabaciones se ve a un grupo de cinco personas encapuchadas forzando el portón de entrada. Hay constancia de que el lunes por la noche ya se habría producido «un butrón» en las instalaciones para estudiar el contenido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- Muere una pareja de jóvenes en una salida de vía en O Pino
- El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
- Mueren dos jóvenes en una salida de vía en la A-54 en O Pino
- La fragata ‘Bonifaz’ inaugura «una clase de buques llamada a ser la punta lanza»