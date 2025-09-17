Dimite por motivos personales la alcaldesa de Lousame
La regidora, del PP, lleva 13 años en el cargo
REDACCIÓN
Santiago
La alcaldesa de la localidad coruñesa de Lousame, Teresa Villaverde (PPdeG), dejará el cargo después de 13 años por «motivos personales». Así lo confirmaron a Europa Press fuentes del partido, que también insistieron en que se trata de «algo pactado desde hace tiempo».
En concreto, Villaverde dejará de ser la regidora de esta localidad coruñesa en un pleno que se celebrará mañana. Desde las fila populares agradecieron el trabajo de la regidora en más de una década al frente del gobierno local, a la que calificaron de «referente como alcaldesa y como representante a nivel educativo».
La dimisión no es del todo inesperada, ya que en los últimos meses ya había renunciado a otras responsabilidades en diferentes órganos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Así es el mercadillo más popular cerca de A Coruña: cada sábado desde hace más de 40 años
- Muere una pareja de jóvenes en una salida de vía en O Pino
- El 'pueblo con la mejor tortilla del mundo' es también el más bonito de A Coruña según la revista Viajar
- Mueren dos jóvenes en una salida de vía en la A-54 en O Pino
- La fragata ‘Bonifaz’ inaugura «una clase de buques llamada a ser la punta lanza»