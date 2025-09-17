Las furgonetas que lleven mercancía a Portugal necesitarán tacógrafo

El 1 de julio de 2026 entrará en vigor una normativa europea que implicará un importante giro de guion en el transporte internacional de mercancías con furgonetas y que tendrá una especial incidencia en las empresas del sector en Galicia, dada la cercanía y la relación económica de la comunidad con Portugal. Este nuevo marco regulatorio igualará las obligaciones de las furgonetas de entre 2,5 y 3,5 toneladas que realizan rutas transfronterizas para el reparto de mercancías con las de los camiones y vehículos pesados del transporte.

Así, el próximo verano las furgonetas deberán disponer de un tacógrafo inteligente de segunda generación, con el objetivo de que los conductores respeten los tiempos de conducción continuada y los descansos —del mismo modo que ocurre ya con los chóferes de camiones—, entre otras medidas. «Se trata de una expansión del marco regulatorio operacional que antes libraba al sector ligero de muchas de estas exigencias», apunta Myriam Otero, secretaria general de Apetamcor.

Según los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes, en Galicia hay casi 7.800 vehículos ligeros autorizados para el transporte de mercancías por carretera. Si bien, no todos se verán afectados ya que dentro de este número se incluyen también furgonetas de menos de 2,5 toneladas y no la totalidad de ellas realizan transporte transfronterizo. Por ello, apunta Otero, es complicado cifrar el número de vehículos que se verán concernidos por esta modificación regulatoria.

Para la responsable de la patronal del transporte por carreteras en Galicia, este cambio normativo tiene implicaciones positivas como las mejoras en la seguridad vial, el fomento de una competencia más equitativa con el transporte pesado y la armonización de la normativa europea. «Para quienes operan con Portugal, la nueva norma evitará distorsiones relativas al cumplimiento normativo entre ambos lados» apunta Otero. Sin embargo, la adaptación de las empresas de transporte ligero al nuevo marco regulatorio supone también una serie de costes y riesgos, desde la adquisición e instalación de los tacógrafos —cuyo precio oscila en España entre los 1.000 y los 2.500 euros— al aumento de los tiempos muertos por los descansos obligatorios de los conductores, pasando por una mayor carga administrativa con más controles y más burocracia.

Por todo ello, Otero considera necesario que la Administración colabore, sobre todo, con los autónomos y pequeñas empresas en el cambio. En primer lugar, con campañas de información y formación y conayudas para la adaptación de flotas y la instalación de los tacógrafos.

En este sentido, la secretaria general de Apetamcor cree que se deben supervisar los talleres certificados en Galicia «para asegurar que hay suficiente capacidad para instalar los dispositivos sin retrasos excesivos ya que, en caso de no contar con la infraestructura necesaria, puede formarse un cuello de botella».

