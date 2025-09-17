El Gobierno deja en manos de Bruselas el futuro de la AP-9
Transportes busca dilatar el proceso tras declarar Bruselas la ilegalidad de la prórroga hasta 2048
Pablo Galán
El Gobierno central ha decidido recurrir el dictamen motivado emitido el pasado mes de julio por la Comisión Europea que certificaba la ilegalidad de la prórroga concedida en 2000 por el Gobierno central presidido por José María Aznar, que ampliaba la vigencia de la concesión hasta 2048 cuando tenía que concluir en 2023.
«Se ha remitido una respuesta amplia en la que España aporta las aclaraciones precisas y la información justificativa a tener en cuenta a la hora de que se pueda realizar una valoración siempre en defensa de los intereses generales», señalan desde el Ministerio de Transportes, recordando que «esta fase no supone todavía el final del procedimiento». El departamento liderado por Óscar Puente insiste en que «se agotarán las posibles opciones de respuesta».
Asimismo, desde el Ejecutivo vuelven a recordar que la «responsabilidad» de la situación actual es del PP, partido al que invitan a «explicar los motivos» que tuvieron para la prórroga, y defienden el sistema de bonificaciones implantado en la autopista para los usuarios frecuentes de la vía.
