Los incendios calcinaron casi un 11% de la Red Natura de Galicia

La ola de incendios arrasó este verano más de 37.800 hectáreas de espacios incluidos en la Red Natura 2000 en Galicia, lo que supone el 26 % de toda la superficie quemada en lo que va de año. Asimismo, representa el 10,8 % del conjunto de estos enclaves protegidos. Así lo reflejan los datos solicitados por la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) al sistema Copernicus-EFFIS (Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales) y confirman los peores presagios para las «joyas del patrimonio natural gallego»: es la mayor afectación registrada desde la creación de esta red en 2004.

«Si comparamos con el conjunto de Galicia, donde el fuego quemó este año el 4,9 % del territorio (144.997 hectáreas), vemos que los espacios protegidos ardieron con una frecuencia 2,2 veces mayor», explicó el secretario técnico de la asociación ecologista, Fins Eirexas, junto con la secretaria ejecutiva, Belén Rodríguez.

Los incendios afectaron también a otras 8.841 hectáreas de áreas propuestas para ampliar la Red Natura 2000 e incluidas en la Estrategia de infraestructura verde, algunas de las cuales, como la Serra de Vilamartín, ardieron por completo. Solo en 2011 se había registrado una superficie quemada en espacios protegidos comparable, aunque muy inferior (10.949 hectáreas).

La provincia de Ourense concentró gran parte de los daños en espacios protegidos. En apenas una semana de agosto, el fuego arrasó el 56,8 % del Bidueiral de Montederramo y el 52% del Macizo Central, además del 20% de Pena Trevinca, el 14,8 % de Pena Maseira y el 7,5 % de la Serra da Enciña da Lastra, para un total de 31.837 hectáreas. En la provincia de Lugo, la ZEC Ancares-Courel sufrió los incendios más graves de su historia reciente, con 5.389 hectáreas quemadas, el 5,2 % de su superficie.

Ante estos datos, advierten de que la viabilidad ecológica de especies muy sensibles y amenazadas como el oso pardo, el águila real o diversas especies de flora endémica, queda «seriamente comprometida». También, los servicios ecosistémicos tardarán años en recuperarse.

Rodríguez reclamó a la Xunta la convocatoria del Consello Galego de Medio Ambiente para hablar de la gestión, hacer balance de los daños y planes de regeneración de espacios quemados.

