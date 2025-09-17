La jubilación de los bomberos forestales se adelantará a los 60 años

El Consejo de Ministros da luz verde a un real decreto que permitirá a los bomberos forestales adelantar su jubilación hasta los 60 años, aplicando coeficientes reductores a sus años de cotización. Esta medida, recogida en la Ley Básica de Bomberos Forestales aprobada el pasado año, busca equiparar sus condiciones a las del resto de bomberos, que cuentan con este derecho desde 2008.

El mecanismo consiste en aplicar un coeficiente de 0,20 a los años trabajados, lo que reduce de forma proporcional la edad de retiro, habitualmente con el límite de 60 años, salvo si se acreditan 35 años cotizados, en cuyo caso podría rebajarse hasta los 59. «Es un reconocimiento merecido para nuestros bomberos forestales, que desempeñan una labor esencial en condiciones extremadamente duras», afirmó la ministra portavoz Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros.

La titular de Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, recordó que este colectivo cuenta con un marco normativo básico que homogeneiza sus funciones y condiciones en todo el territorio nacional.