El ‘Termómetro Acoso Escolar’ empieza a funcionar en los centros

Los centros educativos gallegos cuentan desde ayer con una nueva herramienta, el denominado Termómetro Acoso Escolar, para tratar de detectar casos de bullying en las aulas. Se trata de un cuestionario anónimo que, una vez realizado ante la sospecha de que un alumno puede estar sufriendo hostigamiento, deberá revisar la directiva de los colegios e institutos con el propósito de garantizar una convivencia «respetuosa e inclusiva».

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, presentó ayer en un centro educativo compostelano la nueva medida, que estará a disposición de los centro a demanda de los tutores, que podrán activarla en cualquier momento del curso, y que está prevista para ser utilizada en los últimos cursos de Educación Primaria (5º y 6º) y en ESO, Bachillerato y FP.

«Con que haya un solo caso, tenemos que intervenir», alegó Rodríguez, quien apuntó que la política de «tolerancia cero» contra el acoso escolar «es una prioridad del Gobierno». Los centros, insistió, deben ser «lugares seguros, inclusivos y respetuosos». «Es fundamental que los docentes dispongan de herramientas adecuadas para prevenir, identificar y actuar ante posibles conflictos», recalcó.

¿Cómo funciona el nuevo termómetro? A través de una encuesta, los alumnos responderán preguntas para detectar posibles casos de acoso que posteriormente generarán un informe detallado para permitir a la directiva del centro obtener información sobre el ambiente en las aulas.

Todos los datos estarán integrados en una plataforma centralizada gestionada por la Consellería de Educación, en la que se garantizará la confidencialidad y la anonimización de la información individual. Esos datos «servirán de base para reflexionar y tomar decisiones pedagógicas para una mejor convivencia y la intervención educativa si fuera necesaria».