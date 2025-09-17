Vandalizan con una pintada la sede provincial del PSOE de Lugo

El PSdeG-PSOE de la provincia de Lugo, a través de su secretaria de Organización Provincial, Pilar García Porto, denunció ayer el «ataque» contra su sede provincial, que apareció con una pintada ofensiva en el portal con el mensaje Rojos de mierda. Los socialistas, que formalizaron la consiguiente denuncia ante la Policía Nacional, consideran este acto «un atentado contra la libertad política y de expresión» y un claro intento de «sembrar odio e intimidación contra quienes defienden ideas progresistas».

García Porto advirtió que este tipo de hechos son «el eco de los argumentarios de la derecha y la extrema derecha, una muestra de violencia democrática que sufrimos y condenamos con absoluta rotundidad. No hablamos solo de violencia física, también de la verbal y simbólica, como estas pintadas, que buscan reproducir el mensaje radical de la ultraderecha».

También consideran los socialistas una «cobardía» que estos actos se cometan «amparados en el anonimato», por ello en un comunicado acusan los autores de ser «incapaces de dar la cara para defender sus argumentos en política, recurriendo únicamente a la violencia como modo de expresión».

Aunque no es la primera vez que se produce un acto de este tipo, García Porto subrayó que se trata de «un comportamiento que nada tiene que ver con el diálogo ni con el respeto político. No es el tipo de política que defendemos ni la que queremos para nuestro país». Además, aseguró que la respuesta del partido será «siempre más democracia, más diálogo y más compromiso con la sociedad».

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, alertó, por su parte, de la «polarización y la deshumanización» como «una de las amenazas más series para la paz y para la vida en democracia». Así, advirtió de que los socialistas «no permanecerán indiferentes» ante la pintada con insultos.