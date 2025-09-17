La Xunta destina más de 900.000 euros a dueños de casas dañadas por las llamas
Las ayudas pueden llegar a 150.000 euros si eran vivienda habitual
La administración autonómica ya entregó un total de 902.996 euros en ayudas a particulares cuyas viviendas resultaron afectadas por los incendios forestales del pasado verano, según la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, que se desplazó a San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, donde se dieron ayudas a siete familias afectadas.
Martínez Allegue destacó que la Xunta está acelerando la tramitación y resolución de estas subvenciones. Posteriormente, la conselleira se trasladó a Quiroga, en Lugo, donde señaló que el Gobierno gallego autorizó dos ayudas a residentes que perdieron sus viviendas a causa del fuego, para facilitar la recuperación de sus hogares.
Las aportaciones pueden llegar a rozar los 150.000 euros en el caso de viviendas habituales: hasta 132.000 euros para la rehabilitación del inmueble y otros 16.200 para reponer los enseres domésticos. Para las segundas residencias, las ayudas previstas alcanzan un máximo de 66.000 euros para obras de reparación y de 5.400 euros para mobiliario y equipamiento básico.
