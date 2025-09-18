Besteiro alerta de la «situación extrema» de la educación gallega

El secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, alertó ayer de la «situación extrema» que atraviesa la educación en Galicia tras «17 años de recortes del PP». El inicio del curso escolar, aseguró el líder del PSdeG, fue «desastroso», empezando con «caos, improvisación, falta de profesorado y problemas en las infraestructuras».

Así lo expuso tras la reunión que mantuvo con la presidenta y vicepresidenta de la Confederación das Anpas galegas, tras la que advirtió que el 12% del alumnado necesita refuerzo educativo pero que «la Xunta se niega a contratar más docentes y a cumplir con los desdoblamientos pactados con los sindicatos». Una situación, continuó, que es «aún más grave» en el rural, donde el alumnado está «doblemente castigado, con menos profesorado, con discriminación en el transporte escolar y con centros que empiezan el curso con obras pendientes».

Arremetió, del mismo modo, contra la «falsa neutralidad ideológica» que promueve la Xunta, que «no es más que una herramienta para reducir la autonomía del profesorado»; y también contra «el fracaso del modelo estrella del PP», la digitalización, aseverando que «no llega con repartir tablets» y que «el proyecto está caduco y no garante las competencias digitales de verdad». «La escuela pública gallega hoy es menos pública, menos gratuita y menos eficaz. Y las familias pagan la factura», zanjó al respecto.