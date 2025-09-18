Chipperfield, nuevo académico de Ciencias

El arquitecto británico David Chipperfield ha ingresado como nuevo académico de la Real Academia Galega de Ciencias. Lo ha hecho en el compostelano Pazo de San Roque, donde ha pronunciado un discurso en el que ha remarcado su vinculación con Galicia, donde en los últimos años ha impulsado una fundación y un estudio de arquitectura. «Las condiciones físicas, medioambientales, sociales y comerciales que existen en Galicia le ofrecen una gran oportunidad para alcanzar los objetivos de sostenibilidad más fácilmente que en otras regiones o partes del mundo», afirmó.