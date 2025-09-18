CIGAT Circular culmina tres años de innovación

El Centro Mixto de Investigación CIGAT Circular presentó este miércoles los resultados de tres años de investigación, entre los que se encuentran la instalación del primer Punto de Recarga de Agua Regenerada. Este, ubicado en la ecofactoría de Ourense, permite reducir hasta un 60% la huella hídrica.

El centro de investigación está coordinado por las empresas Viaqua y Cetaqua, cuenta con una inversión de 3,5 millones de euros y ha generado más de 10 empleos cualificados. Durante su labor han registrado tres patentes internacionales para productos para biofertilizantes o biocompuestos.