CIGAT Circular culmina tres años de innovación
Santiago
El Centro Mixto de Investigación CIGAT Circular presentó este miércoles los resultados de tres años de investigación, entre los que se encuentran la instalación del primer Punto de Recarga de Agua Regenerada. Este, ubicado en la ecofactoría de Ourense, permite reducir hasta un 60% la huella hídrica.
El centro de investigación está coordinado por las empresas Viaqua y Cetaqua, cuenta con una inversión de 3,5 millones de euros y ha generado más de 10 empleos cualificados. Durante su labor han registrado tres patentes internacionales para productos para biofertilizantes o biocompuestos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Muere una pareja de jóvenes en una salida de vía en O Pino
- Mueren dos jóvenes en una salida de vía en la A-54 en O Pino
- Vueling refuerza su oferta en Lavacolla con nuevas plazas para la temporada de invierno
- El Gobierno dice que la AP-9 va «hacia la gratuidad» a 24 horas de que acabe el plazo para no llevar la prórroga al TJUE
- La fragata ‘Bonifaz’ inaugura «una clase de buques llamada a ser la punta lanza»