Los cinco brigadistas heridos en Barreiros siguen ingresados graves
También continúan hospitalizados otros dos bomberos de Ourense
R. S.
Los cinco brigadistas heridos en un incendio registrado en el municipio lucense de Barreiros permanecen ingresados con pronóstico grave en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña. Asimismo, siguen recibiendo asistencia en este servicio dos de los profesionales heridos en los incendios de Ourense, uno de ellos grave y otro con evolución favorable.
Uno de los brigadistas, de 24 años, tiene afectado el 25% del cuerpo y resultó intoxicado por inhalación de humo. Otro de los profesionales, de 25 años, tiene el 15% del cuerpo afectado por las quemaduras de segundo. Al tercero, también de 24 años, las heridas le afectaron en un 10% de su cuerpo. Además, otro de los bomberos tiene 29 años y una afectación del 8% y, por último, el quito de los brigadistas, de 27 años, tiene heridas en el 5%.
Por otra parte, la Conselleira do Medio Rural ha atendido a más de 750 personas y ha tramitado 143 expedientes en ayudas para los afectados por los incendios forestales de agosto en la comarca ourensana de Valdeorras.
Así lo indicó la titular del departamento, María José Gómez, durante una visita a la oficina agraria móvil puesta a disposición de los damnificados en el ayuntamiento de Vilamartín de Valderroas. Solo en este punto de atención ciudadana, «uno de los 17 de información y asesoramiento habilitados por la Xunta para los afectados», ya se atendieron 121 personas y se tramitaron una treintena de expedientes de ayuda.
