Cuatro personas heridas en un accidente en O Pino

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente múltiple con cuatro vehículos implicados en la A-54, en el municipio coruñés de O Pino. Se trata del segundo accidente en este punto tras el fallecimiento de una pareja el pasado domingo. Según informa el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 76 de esta vía sobre las 9.00 horas, cuando un particular alertó de la colisión e informó de que uno de los vehículos había volcado.

Tras estos incidentes, el alcalde, Manuel Taboada, no descarta solicitar al Ministerio de Transportes la realización de un estudio sobre el vial. «A lo mejor se podría aumentar las señalización, tanto vertical como horizontal, e incluso en días de niebla», ha explicado, en declaraciones a Europa Press el alcalde, quien en general no ve «problemas técnicos» en la vía.

Eso sí, Taboada alerta de que el drenaje de la autovía no «es 100%» y que en días de lluvia se forman charcos, por lo que recomienda a los conductores actuar con responsabilidad.